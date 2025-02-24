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Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Фото: iStock/shuang paul wang

Фото: iStock/shuang paul wang

В Прощеное воскресенье православные люди отмечают в последний день масленичной недели. В этот день принято отпускать все обиды. Об этом рассказал священник Николай Савченко.
Прощеное воскресенье в 2025 году выпало на 2 марта. В этот день все православные просят прощение у своих друзей и близких.

«В ответ должно прозвучать: «Бог тебя простит, прости и ты меня». В молитве "Отче наш" говорится: "Якоже и мы оставляем должником нашим"», — рассказал Савченко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такой ответ означает, что мы просим прощения у Бога, так как сами в этот день отпускаем грехи нашим близким.

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.

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#блины
Омбудсмен: Москва ждёт, когда брошенную в Турции девочку разрешат забрать в РФ
24 февраля 2025, 21:01

Фото: iStock/oatawa

Россия ожидает, что Турция разрешит забрать на родину девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи молодой россиянкой после родов.
Ранее стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт.

«У девочки будет возможность и общаться, и расти рядом с родными. Сейчас главное, чтобы она попала сюда, в Россию», — пояснила Мишонова в беседе с RT.

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#суд
#россия
#ксения мишонова
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#паспорт
#детский омбудсмен
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Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Синоптик Ильин: сильного потепления в начале марта в Москве не будет
24 февраля 2025, 20:19

Фото: iStock/LARISA DUKA

С 26 февраля днем в Москве и Подмосковье будет сохраняться плюсовая температура. Однако в первой декаде марта сильного тепла ожидать не стоит. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Днем температура уже со среды, 26 февраля, будет достигать нулевых отметок, а в четверг, 27 февраля, местами перейдет и на плюс — до 1–3 градусов. В начале марта днем также ожидаются плюсовые температуры», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в начале марта в Москве и Подмосковье выпадет мокрый снег, который, скорее всего, не будет последним.
Синоптик отметил, что явного потепления до 20 марта ждать не стоит.

Тем временем всю текущую неделю в Кузбассе ожидается переменчивая погода.

По данным «Сiбдепо», в ночное время температура будет опускаться до 28 градусов ниже нуля. При этом в дневное время воздух будет прогреваться до шести градусов тепла.

«Так, во вторник, среду и четверг, 27 февраля, по ночам будет от -8…-18 до -28 градусов Цельсия. Зато днём температура воздуха будет стремительно повышаться и подниматься ближе к нулевым отметкам, а то и превышать их», — говорится в сообщении.

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#подмосковье
#погода
#снег
#температура
#воздух
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Хозяйкам рассказали, как можно легко очистить пригоревшую сковороду
Кока-кола и яйца помогут очистить пригоревшую сковороду
24 февраля 2025, 20:06

Фото: iStock/Octavian Lazar

Пригоревшую сковороду можно легко очистить с помощью яиц и колы, не повредив посуду.
«Ингредиенты для приготовления очищающего средства: скорлупа от четырёх яиц, полстакана воды, полстакана жидкости для мытья посуды, полстакана кока-колы», — пишет Pravda.Ru.

По данным издания, скорлупу необходимо измельчить и смешать с другими ингредиентами. Полученную массу нужно перелить в бутылку. Жидкость можно наносить на пригоревшие участки посуды и аккуратно протирают губкой.

А для удаления пыли на более длительный срок эксперты рекомендуют домохозяйкам использовать кондиционер для волос и антистатик для одежды.

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#советы
#эксперты
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Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета
Mash: Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета
24 февраля 2025, 20:02

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на уехавшего актера открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс рублей.

Примечательно, что Смольянинов* также оставил своей матери невыплаченный кредит в 95 тыс рублей. Тогда к пенсионерке пришли приставы.

Напомним, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ.

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#кредит
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#рф
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В Петербурге появится музей архитектуры и градостроительства
24 февраля 2025, 19:54

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Санкт-Петербурге разработали концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города. Об этом рассказал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев.
«Несколько лет назад мы обратились к губернатору нашего города Александру Беглову с предложением создать музей архитектуры и градостроительства. Я считаю, что Петербург – чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию об истории архитектуры и градостроительства, причём не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», – рассказал Григорьев в беседе с «Петербургским дневником».

Он отметил, что на сегодняшний день компания «Газпром» совместно с правительством готовит проект преобразования территории Тучкова буяна на Петроградской стороне, в рамках которого планируется восстановление Шофного корпуса. Склад снесли в 1930-е годы. Сейчас от исторической постройки сохранились только фундаменты.

По словам Григорьева, именно восстановленный Шофный корпус станет местом, где расположится музей архитектуры и градостроительства. Для этих целей будет выделен часть первого этажа и весь второй. Также там расположатся гардероб, кассы, туалеты.

Так, по данному вопросу уже провели несколько рабочих с участием представителей компании «Газпром» и архитектурного сообщества Санкт-Петербурга.

При этом сроки реализации проекта Григорьев не обозначил.

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