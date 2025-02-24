Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

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В Прощеное воскресенье православные люди отмечают в последний день масленичной недели. В этот день принято отпускать все обиды. Об этом рассказал священник Николай Савченко.
Прощеное воскресенье в 2025 году выпало на 2 марта. В этот день все православные просят прощение у своих друзей и близких.
По его словам, такой ответ означает, что мы просим прощения у Бога, так как сами в этот день отпускаем грехи нашим близким.
Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.
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«В ответ должно прозвучать: «Бог тебя простит, прости и ты меня». В молитве "Отче наш" говорится: "Якоже и мы оставляем должником нашим"», — рассказал Савченко в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, такой ответ означает, что мы просим прощения у Бога, так как сами в этот день отпускаем грехи нашим близким.
Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.
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Элина Позднякова