Терапевт рассказал, какой орган нужно проверить при «осенней хандре»
При появлении вялости, апатии и сонливости осенью — того, что обычно называют «осенней хандрой», — стоит обратить внимание на работу щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.
Щитовидная железа, по словам специалиста, производит гормоны Т3 и Т4, которые регулируют обмен веществ, функционирование нервной системы и общий энергетический уровень организма. Если их уровень недостаточен, человек может испытывать постоянную усталость, снижение продуктивности, сонливость и эмоциональную подавленность, пояснил он.
Космынин подчеркнул, что уменьшение продолжительности светового дня, похолодание и увеличение риска простудных заболеваний создают дополнительную нагрузку на организм. Своевременная медицинская диагностика позволяет выявить скрытые дефициты и предотвратить обострения хронических заболеваний, заключил медик.
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