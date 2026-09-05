Терапевт рассказал, какой орган нужно проверить при «осенней хандре»

05 сентября 2026, 09:05

Врач Космынин: при «осенней хандре» нужно проверить работу щитовидки

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

При появлении вялости, апатии и сонливости осенью — того, что обычно называют «осенней хандрой», — стоит обратить внимание на работу щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.