Названы главные ошибки гипертоников
Терапевт Иоланта Лялите раскрыла главные ошибки, которые допускают люди с гипертонией. Об этом пишет KP.RU.
Врач подчеркнула, что одной из распространённых ошибок среди людей с гипертонией является их недостаточное понимание серьёзности повышенного давления. Даже если человек осведомлён о своём диагнозе, он может не придавать значения повышенному давлению, поскольку чувствует себя нормально. Пациенты часто не осознают, какой вред высокое давление наносит их сосудам, отметила Лялите.
Второй серьёзной ошибкой является отказ от приёма лекарственных препаратов. Как объяснила терапевт, многие боятся принимать лекарства из-за распространённых мифов о их побочных эффектах, например, о негативном влиянии на печень. При этом Лялите подчеркнула, что при гипертонии приём медикаментов необходим на постоянной основе.
Доктор добавила, что многие пациенты считают, что подобрать подходящее лекарство от гипертонии можно с первого раза. Однако на практике это не так. Существует множество препаратов для контроля давления, и задача врача заключается в том, чтобы подобрать оптимальную дозировку и комбинацию лекарств для каждого конкретного пациента, заключила она.
