ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде несет риск распространения на другие государства. Об этом говорится в ее официальном заявлении.
В ДРК лабораторно подтвердили 13 случаев заражения, из которых четыре завершились летальным исходом. Кроме того, 246 пациентов госпитализированы с подозрением на Эболу. В настоящий момент власти проверяют информацию о возможной смерти еще 65 человек в связи со вспышкой лихорадки.
Заболевание Эболой в африканских странах вызвано вирусом Bundibugyo. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, но подчеркнула, что нынешний уровень распространения заболеваемости не попадает под критерий пандемии.
Читайте также: