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Диетолог рассказала, к чему может привести неправильный выход из Великого поста

Диетолог Килипко: резкий выход из Великого поста может привести к панкреатиту
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Резкий выход из Великого поста может привести к обострению хронического панкреатита. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко. По ее словам, на Пасху важно разнообразить овощами и зеленью традиционный стол в виде яиц, куличей и мяса.
«Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита», — поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».
Тем временем гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности рыбных и мясных консерв. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, врач указала на тяжесть отравления подобными продуктами — оно может быть куда опаснее, чем отравление неправильно приготовленным мясом. Последствия будут особенно тяжелыми для с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, а также для детей, подчеркнула она.
«У одних людей иммунитет в силах самостоятельно справиться с пищевой инфекцией за пару дней, для других болезнь может оказаться смертельной. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от острой инфекционной диареи в мире умирает 500 тысяч детей в возрасте до 9 лет. Это третья по значимости причина смерти малышей до 5 лет», — обратила внимание эксперт.
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Раскрыты опасные последствия ночных посиделок за видеоиграми
Врач Ярцева: ночные сессии в видеоиграх могут привести к проблемам с ЦНС
15 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock/Nestea06

Длительные сессии в видеоиграх у детей, особенно по ночам, могут привести к опасным последствиям, в том числе проблемам с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, еще одну опасность представляют энергетики, которые часто покупаются перед ночными «марафонами» за компьютером.
«Шея сжимается. Далее идет переход на плечи и руки. Нарушается осанка, могут быть головные боли, вплоть до полуобморочных состояний. <…> Отсутствие нормального сна из-за видеоигр негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему. В итоге снижается и работоспособность ребенка в школе», — отметила врач в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что каждый десятый российский геймер делает донаты в компьютерных играх хотя бы раз в месяц. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Выберу.ру», 17% игроков признались, что совершают покупки в играх несколько раз в месяц, 9% — раз в полгода, 13% — очень редко. При этом почти половина респондентов (49%) заявили, что никогда не донатили в играх.
«Самым популярным «товаром» у геймеров оказалась игровая валюта — ее приобретают 48% участников опроса. Далее идут декоративные предметы, их выбирают 26% респондентов. Затем — прокачивание персонажей, такой вариант отметили 15% опрошенных. Кроме того, 11% респондентов покупают лутбоксы — виртуальные коробки со случайными предметами разной ценности», — говорится в материале.
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Врачи удалили 15-килограммовую опухоль из брюшной полости россиянки
15 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врачи спасли 45-летнюю россиянку, удалив из брюшной полости 15-килограммовую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава Набережных Челнов. Операция длилась более четырех часов.
Как передает «Татар-информ», новообразование росло в животе женщины в течение года, за помощью она не обращалась. В больницу пациентка попала уже в тяжелом состоянии.

Отмечается, что опухоль начала расти из кисты в правом яичнике, а со временем вызвала серьезный отек всей брюшной полости. Перед операцией женщина чувствовала себя настолько плохо, что не могла ходить.
«Опухоль разрослась до гигантских масштабов: она заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Осложнялось все тем, что сосуды, которые питали опухоль достигали пяти сантиметров, при норме в три-четыре миллиметра. Проводить УЗИ было не показательно, нам бы пришлось идти вслепую», — поделился онколог горбольницы №2 Тимур Ямаев.
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«Опаснее, чем СПИД»: вирусолог раскрыла неожиданные последствия лонг-ковида
Вирусолог Протасова: лонг-ковид может оказаться более опасным, чем СПИД
15 апреля 2025, 15:45

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Лонг-ковид может оказаться более опасным заболеванием, чем СПИД, так как для его сдерживания пока нет лекарств. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, ученые выяснили, что генотипы коронавируса N/120 и N/152, которые приводят к длинному ковиду, просто обезоруживают иммунную систему, приспосабливая ее под себя. Антитела, подчеркнула она, теряют возможность бороться с вирусом и начинают атаковать собственные ткани организма.
«Длинный ковид представляется более опасным заболеванием, чем СПИД, хотя бы потому, что для сдерживания ВИЧ существуют лекарства, а для вируса лонг-ковида их пока нет. Поэтому убаюкивающее высказывание главы офиса ВОЗ в России Батыра Бердыклычева: «Ковид перешел, можно сказать, в разряд сезонных инфекций» — идет вразрез с наукой. А чиновники от медицины это повторяют», — выразила мнение доктор медицинских наук.
Протасова считает, что сейчас происходит незаметная пандемия лонг-ковида, которая на самом деле угрожает всему человечеству. Спящий вирус может проснуться в любой момент, приняв, в том числе, смертоносные штаммы, отметила она.

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Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
Гастроэнтеролог Кашух: На Пасху можно съедать до четырёх яиц в день
15 апреля 2025, 11:54

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Людям без хронических заболеваний можно съедать на Пасху до трёх-четырёх яиц в день без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам эксперта, куриные яйца являются полезным и питательным продуктом, который содержит в себе витамины А, D и группы В, а также важные минералы — йод и селен.

«Согласно исследованиям, здоровому человеку без хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергий или проблем с холестерином оптимально съедать одно — два яйца. На Пасху мы часто переедаем и можем съесть до трёх — четырёх яиц без вреда для здоровья», — пояснила Кашух в беседе с RT.

При этом она уточнила, что, если в меню дня присутствуют мясо, сыр или рыба, то лучше ограничиться одним — двумя яйцами.

С 14 апреля для православных христиан начинается Страстная седмица — завершающая неделя Великого поста, которая предваряет наступление Пасхи. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, что эту неделю православные должны посвящать молитве.

«Как и на протяжении всего поста, надо в первую очередь усилить молитву. Желательно быть на всех службах, потому что предпасхальные службы — самые важные», — рассказал иеромонах.

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Доктор Мясников советует при укусе клеща сразу начинать принимать антибиотики
14 апреля 2025, 13:48

Фото: istockphoto/Diy1

Известный врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что укусы клещей, сезон которых как раз начинается в России, способны вызывать борреллиоз, известный также как болезнь Лайма. Защитой от этого могут послужить антибиотики.
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал о том, что при укусе клеща следует сразу обезопасить себя от возможной инфекции. Это можно сделать, незамедлительно начав прием антибиотиков.

По мнению Мясникова, возникшее на месте укуса красное пятно может говорить о заражении боррелиозом. В этой ситуации следует сразу начать пить антибиотик, не дожидаясь результатов анализов.

«Анализ становится положительным только через одну-две недели. А вам надо начать лечение не позже, чем через 72 часа после заражения», — пояснил врач.

Весной и летом люди проводят много времени на природе и могут подвергнуться нападению клеща в лесу, парке, на дачном участке. Важно серьезно относиться к этом проблеме, она может нанести большой вред здоровью. Через укус клеща передаются клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлизиоз, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.

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