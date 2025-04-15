Диетолог рассказала, к чему может привести неправильный выход из Великого поста

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Резкий выход из Великого поста может привести к обострению хронического панкреатита. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко. По ее словам, на Пасху важно разнообразить овощами и зеленью традиционный стол в виде яиц, куличей и мяса.
«Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита», — поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».Тем временем гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности рыбных и мясных консерв. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, врач указала на тяжесть отравления подобными продуктами — оно может быть куда опаснее, чем отравление неправильно приготовленным мясом. Последствия будут особенно тяжелыми для с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, а также для детей, подчеркнула она.
«У одних людей иммунитет в силах самостоятельно справиться с пищевой инфекцией за пару дней, для других болезнь может оказаться смертельной. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от острой инфекционной диареи в мире умирает 500 тысяч детей в возрасте до 9 лет. Это третья по значимости причина смерти малышей до 5 лет», — обратила внимание эксперт.Читайте также:
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