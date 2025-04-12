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Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов

Стоматолог Корнилина: кальций не укрепляет зубную эмаль, но полезен для костей
Фото: iStock/SbytovaMN

Фото: iStock/SbytovaMN

Прием кальций не поможет укрепить зубную эмаль вопреки распространенному мнению, но полезен для костей. Об этом заявила главврач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина. По ее словам, прочность зубов определяется генетикой и закладывается еще в детстве.
«У взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Некоторые исследования показывают, что кальциевые добавки могут снижать риск потери зубов у пожилых людей. <…> Однако эти данные требуют дальнейших подтверждений», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананкина назвала оптимальный темп сброса лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что наиболее предпочтительно сбрасывать от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Слишком быстрое похудение, подчеркнула врач, могут привести к нарушению обмена веществ, потере мышечной массы и проблемам со здоровьем.
«Чтобы худеть безопасно и эффективно, важно следовать нескольким правилам. Начните с небольшого сокращения калорий — например, уменьшите ежедневный рацион на 500 ккал, чтобы терять в неделю примерно 0,5—1 кг. При этом следите, чтобы питание было разнообразным», — поделилась доктор.
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#нарколог
Психотерапевт рассказал, как уйти от мужчины-абьюзера
Эксперт Лунюшин: нужно решить причину абьюзивных отношений, чтобы покинуть их
12 апреля 2025, 20:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы уйти от мужчины-абьюзера, нужно найти причины, по которым такие отношения стали предпочтительными, а после разобраться с ними. Об этом рассказал психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, причины могут быть разными: материальная или моральная зависимость, боязнь одиночества и ненужности, которую часто подпитывают абьюзеры, а также синдром жертвы.
«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать», — поделился эксперт.
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Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены
Невролог Мальцев: работа в ночные смены грозит инфарктами и онкологиями
12 апреля 2025, 16:23

Фото: iStock/kieferpix

Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.
«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась главными правилами для крепкого и здорового сна. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что для этого нужно создавать расслабляющую атмосферу — прохладу, влажность не менее 45% и полную темноту. К тому же, подчеркнула она, за час-два перед сном нужно отказаться от любых гаджетов.
«За пять-шесть часов до сна не следует есть сладкое, пить кофе, черный и зеленый чай, так как сахар и кофеин повышают возбудимость нервной системы. Алкоголь может вызвать снотворный эффект, однако качество сна он нарушает, может привести к частым пробуждениям, поэтому пить алкогольные напитки «для лучшего сна» также не рекомендуется», — обратила внимание невролог.
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Международный авиаузел Шереметьево признали аэропортом года
11 апреля 2025, 19:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Расположенный в Химках международный авиаузел Шереметьево назвали лучшим аэропортом страны. По итогам 2024 года воздушная гавань стала лауреатом 28-й Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирёва «Крылья России», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победу присудили в номинации «Аэропорт года». Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Это единственная в стране воздушная гавань с тремя взлётно-посадочными полосами и мостовым переходом для воздушных судов.
«Авиаузел лидирует в сфере цифровизации сервиса, развитии комплексной системы безопасности полётов. Особое внимание уделяют расширению спектра услуг для разных категорий пассажиров – развитию безбарьерной среды, инфраструктуре для пассажиров с детьми и деловых путешественников. Благодаря внедрению ИТ-решений Шереметьево сохраняет лидерство по пунктуальности полётов, уровню безопасности, качеству обслуживания», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По итогам 2023 года аэропорт тоже стал лауреатом Национальной премии «Крылья России». Кроме того, он был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024».

Национальную авиационную премию «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учредили в 1996 году. Ею поощряются лучшие авиакомпании и аэропорты.

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#конкурс
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Аллерголог рассказал, как скоро будет введена вакцина от аллергии на пыльцу березы в РФ
Аллерголог Викулов: аллергический ринит есть у 13−15 миллионов россиян
11 апреля 2025, 18:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Разработанную учеными Федерального медико-биологического агентства отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников планируется зарегистрировать и ввести в гражданский оборот в конце 2025-го — начале 2026-го года.
Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике лечения вирусных заболеваний, врач-инфекционист, аллерголог университетской клиники МГУ Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» заявил, что во всем мире увеличилось число людей с аллергической конституцией, и 20-25% населения имеют различные варианты аллергических проявлений или заболеваний.

«В России, например, аллергический ринит встречается примерно у 13−15 миллионов жителей. И одним из распространенных классов аллергенов являются те, о которых идет речь в данной разработке: пыльца березы, тимофеевка, полынь», — объяснил эксперт.

По его словам, результат вакцины определяется результатами и этапами клинических исследований, так как не все они еще проведены.

«Важны результаты третьей фазы исследования для того, чтобы были необходимые рекомендации и широкое применение. Нужно подождать. По времени все зависит от мощности исследования. Обычно это занимает несколько лет, но я думаю, что у этой разработки уже достаточно большой срок», — прокомментировал Викулов.

Он подчеркнул, что показания к применению различных препаратов и выбор конкретного способа, метода и режима лечения определяет только лечащий врач-аллерголог, иммунолог.

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Нарколог Холдин раскрыл, на сколько часов порция алкоголя сокращает жизнь
11 апреля 2025, 14:00

Фото: iStock / cagkansayin

Если перевести зависимость от никотина и алкоголя на язык цифр, то порция спиртного сокращает жизнь человека на семь часов, а выкуренная сигарета – на 15 минут. Такими данными поделился главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь не менее чем на 10 лет. А порция алкоголя уменьшает жизнь на семь часов. Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное комбо получается», – рассказал Холдин.
Как добавил нарколог, не меньший вред организму наносит курение электронных гаджетов. Как и сигареты, они значительно сокращают жизнь курильщика. При этом, как только человек бросает курить, в организме начинаются восстановительные процессы.

В пресс-службе подмосковного Минздрава напомнили, сейчас проходит Неделя здорового образа жизни в честь Всемирного дня здоровья.

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