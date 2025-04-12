Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов

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Прием кальций не поможет укрепить зубную эмаль вопреки распространенному мнению, но полезен для костей. Об этом заявила главврач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина. По ее словам, прочность зубов определяется генетикой и закладывается еще в детстве.
«У взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Некоторые исследования показывают, что кальциевые добавки могут снижать риск потери зубов у пожилых людей. <…> Однако эти данные требуют дальнейших подтверждений», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.В то же время врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананкина назвала оптимальный темп сброса лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что наиболее предпочтительно сбрасывать от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Слишком быстрое похудение, подчеркнула врач, могут привести к нарушению обмена веществ, потере мышечной массы и проблемам со здоровьем.
«Чтобы худеть безопасно и эффективно, важно следовать нескольким правилам. Начните с небольшого сокращения калорий — например, уменьшите ежедневный рацион на 500 ккал, чтобы терять в неделю примерно 0,5—1 кг. При этом следите, чтобы питание было разнообразным», — поделилась доктор.Читайте также:
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