Диетолог рассказала, как бороться с отёками в жару

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Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как бороться с отёками в жаркую погоду.
Специалист пояснила, что в жару женщины страдают от отёков, однако могут справиться с этой проблемой, уменьшив потребление соли. По её словам, необходимо корректировать своё питание, исходя из прогноза погоды. Таким образом, если на следующий день обещают жару, то на ужин стоит съесть фруктовый салат.
Она также добавила, что при отёках не стоит отказываться от употребления жидкости. Можно пить чай и любые соки, кроме томатного.
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«Не надо никаких мочегонных, потому что мочегонные в жару могут только навредить. А лучше всего добавить в организм калия. Это можно сделать с помощью компота из сухофруктов. Не из свежих фруктов, а из сушеных. Там, где идет база — сухие яблоки, груши, плюс курага, чернослив. Вот это такой суперкалийный компотик», — рассказала врач в беседе с pravda.ru.
Она также добавила, что при отёках не стоит отказываться от употребления жидкости. Можно пить чай и любые соки, кроме томатного.
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Элина Позднякова