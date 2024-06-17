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Диетолог рассказала, как бороться с отёками в жару

Диетолог Белоусова: компоты из сухофруктов помогут при отёках в жару
17 июня 2024, 19:06
Фото: iStock/mapo

Фото: iStock/mapo

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как бороться с отёками в жаркую погоду.
Специалист пояснила, что в жару женщины страдают от отёков, однако могут справиться с этой проблемой, уменьшив потребление соли. По её словам, необходимо корректировать своё питание, исходя из прогноза погоды. Таким образом, если на следующий день обещают жару, то на ужин стоит съесть фруктовый салат.

«Не надо никаких мочегонных, потому что мочегонные в жару могут только навредить. А лучше всего добавить в организм калия. Это можно сделать с помощью компота из сухофруктов. Не из свежих фруктов, а из сушеных. Там, где идет база — сухие яблоки, груши, плюс курага, чернослив. Вот это такой суперкалийный компотик», — рассказала врач в беседе с pravda.ru.



Она также добавила, что при отёках не стоит отказываться от употребления жидкости. Можно пить чай и любые соки, кроме томатного.

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Психолог рассказала, сколько нужно гулять с ребенком
Психолог Маденко: дети должны гулять минимум два часа ежедневно
17 июня 2024, 17:59

Фото: iStock/FotoDuets

Ребёнок должен проводить на улице не менее двух часов в день. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко.
Прогулки положительно влияют на укрепление здоровья ребёнка, его физическое развитие и психологическое равновесие, пояснила специалист.

«Рекомендуется проводить минимум один-два часа на улице в течение дня, в зависимости от возраста и погодных условий. Если на улице царит плохая погода, можно предложить ребенку занятия в помещении, которые также будут способствовать его развитию», — посоветовала Маденко в беседе с NEWS.ru.

Она уточнила, что с детьми можно устроить творческие занятия, игры, чтение книг или вместе что-то приготовить. Чтобы компенсировать отсутствие прогулок, необходимо поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения.

По словам Маденко, для психического развития ребенка необходимо устраивать прогулки ежедневно.

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В Долгопрудном молодому человеку спасли искромсанную бензопилой руку
17 июня 2024, 16:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Долгопрудненские врачи помогли молодому человеку, который пилил дерево бензопилой и едва не лишился руки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
22-летнего пациента привезли в больницу Долгопрудного родственники, которые ранее оказать ему первую помощь и наложили давящую повязку на рану в локте. Пациент потерял много крови, его состояние было тяжелым. Юношу экстренно забрали в операционную.
«Операция длилась около часа. Врачи осмотрели обширную и глубокую рану, пересечённые плечевую артерию и вену. Вену перевязали, артерию сшили, восстановив естественное кровоснабжение. Рану и порядка 20 мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения тоже зашили», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В течение суток пациент оставался в реанимации под усиленным наблюдением врачей, а затем был переведён в обычную палату. Уже на четвертый день молодого человека выписали под наблюдение хирурга поликлиники.

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Гастроэнтеролог раскрыла, какие продукты помогают сохранить здоровье печени
Гастроэнтеролог Заможняя: гармоничное питание поможет сохранить здоровье печени
17 июня 2024, 15:54

Фото: iStock/RossHelen

Сбалансированное, гармоничное питание поможет сохранить здоровье печени. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя.
«Наиболее благоприятным типом питания можно назвать средиземноморскую диету. Важными пунктами будут: достаточное количество клетчатки в рационе, пять порций овощей и фруктов в день, замена животных жиров растительными, вместо красного мяса — рыба и птица», — рассказала Заможняя «Вечерней Москве».

Она уточнила, что углеводы лучше употреблять в виде цельнозернового хлеба, макарон, коричневого риса. При этом необходимо пить достаточное количество жидкости. Подобный тип питания полезен для печени и может уменьшить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения и онкологии, подчеркнула специалист.

Она также рассказала, что полезным для печени является питание по методу «тарелки». При таком методе необходимо мысленно поделить тарелку пополам, заполнить одну половину овощами, но не картофелем, фруктами, ягодами, зеленью. При этом вторую половину тарелки нужно разделить еще пополам. Одну четверть заполнить продуктами, содержащими белок (рыба, птица, бобовые, мясо), вторую четверть — цельнозерновыми продуктами (хлебом, макаронами, цельнозерновыми крупами или картофелем).

Здоровье печени может поддержать употребление кофе (не более двух чашек в день), орехи, растительные масла, морская рыба. При этом ухудшить работу печени могут мало, красное мясо, сливочное масло, высококалорийные сладкие напитки, торты, пирожные, шоколад и конфеты.

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Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили свыше 700 человек
17 июня 2024, 15:42

Фото: Istockphoto / Amorn Suriyan

Участниками акции «Проверь здоровье в парке», которая прошла в минувшие выходные в Московской области, стали более 700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Акцию проводили в 37 парках региона, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Такой формат пользуется спросом у жителей, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные своё здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета – почти 2 тысячи», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как ранее сообщали в ведомстве, при выявлении патологий пациентов направляют на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
320 подмосковных детей
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#московская область
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Стоматолог раскрыл, можно ли лечить зубы во время беременности
Стоматолог Минко: зубы лучше вылечить до беременности
17 июня 2024, 15:27

Фото: iStock/nicoletaionescu

Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко считает, что зубы стоит вылечить до беременности, однако рассказал, что некоторые проблемы с зубами можно решить и во время этого прекрасного периода.
«В идеале, конечно же, зубы нужно вылечить до беременности, ведь во время нее совершенно нежелательны такие процедуры, как рентгеноскопия и анестезия. К счастью, сегодня все больше женщин планируют беременность и ответственно относятся к своему здоровью. Соответственно, они предварительно посещают стоматолога и устраняют все имеющиеся проблемы с зубами», — рассказал Минко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, это уменьшает риск возникновения заболевания зубов во время беременности, однако не является гарантией. Стоматолог пояснил, что во время беременности может снизиться иммунитет или возникнуть недостаток кальция.

Минко посоветовал беременным женщинам тщательно чистить зубы, чтобы избежать возникновения кариеса и употреблять продукты, богатые кальцием и витаминами. Если же возникла зубная боль, то необходимо срочно посетить стоматолога и получить профессиональную консультацию. Врач должен принять решение: лечить зуб или отложить манипуляции до рождения ребенка.

Врач уточнил, что основной опасности плод подвергается в первые 12 недель. Так что лучше лечить или же удалять зуб в период с 13-й по 32-ю неделю беременности. При этом исправить прикус или установить имплант лучше после родов, отметил Минко.

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#беременность
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Путин поручил Воробьёву уделить особое внимание развитию поликлиник в Подмосковье
17 июня 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва обратить особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской области.
«Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них – это поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом самом важном звене», – сказал глава государства.
Воробьёв назвал запрос на первичную помощь самым большим запросом от граждан.
«Поэтому мы ремонтируем и строим поликлиники. Большой запрос и на форму, когда существует оборудование, когда стены радуют. Ну и, конечно, на врачей. У нас есть целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье – в частности. Поэтому мы делаем стимулирующие выплаты особенно тем, кто идёт в первичное звено. Стационары тоже важны, но узкие специалисты сегодня на вес золота», – отметил губернатор.
Это тем более важно – ведь в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением, заключил Путин.

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#подмосковье
#московская область
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320 подмосковных детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ
17 июня 2024, 14:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В санаторном отделении НИКИ после ремонта лечение прошли более 320 детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства лечение проходят пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания.

«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей», - поделилась директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Единовременно лечение в отделении могут проходить 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей.

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Воробьёв: детский клинический центр им. Рошаля откроют в июле
17 июня 2024, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский областной клинический центр им. Рошаля откроют в подмосковном Красногорске в июле. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Практически достроили детский госпиталь, который вы в своё время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле будем готовы к открытию. И очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей. Это будет, уверен, знаковое событие. И здесь же, за этим столом, ыы поддержали ещё одну большую клинику, тысячекоечную, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление. Её мы должны сдать в конце 2027 – начале 2028 года», – отметил губернатор.
Ранее Воробьёв сообщал, что в клиническом центре будут работать около 570 врачей и 800 представителей среднего медперсонала. Площадь клиники составит 114 тыс. кв. м. Ежегодно по ОМС медицинскую помощь в центре смогут получать порядка 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Еще 150 тыс. будут иметь возможность пройти там обследование и консультироваться с врачами.

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Каширским медикам вручили почётные грамоты
17 июня 2024, 12:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Почётные грамоты и благодарности вручили медицинским работникам городского округа Кашира в рамках мероприятия, приуроченного к их профессиональному празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чествование медработников было организовано в актовом зале хирургического корпуса Каширской больницы. Героям дня вручили благодарности Минздрава Московской области, благодарственные письма и почётные грамоты от главы округа, Мособлдумы и местного Совета депутатов», — говорится в сообщении.
Медиков поздравили замглавы муниципалитета Роман Королёв, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и главврач Каширской больницы Юрий Володин.

Праздник завершился концертом коллективов ДК «Ожерелье».

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