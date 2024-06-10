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Кардиолог Видновской КБ Минздрава МО Дмитрий Орловский заявил, что мороженое на самом деле не охлаждает организм в жару.
По его словам, мороженое имеет обратный эффект «разогрева» организма за счёт того, что оно стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм.
Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
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«Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется», — пояснил в беседе с NEWS.ru Орловский.
Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
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Мелисса Тимофеева