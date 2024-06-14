Врач Саволюк раскрыла, что опасно есть водителям за рулём в жару

Фото: iStock/:simpson33
Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что водителям в жаркую погоду не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием белка.
Такие продукты, считает эксперт, приводят к ещё большему нагреванию организма, что в условиях жаркой погоды вредно.
Также она посоветовала отказаться от сладкого.
Ранее рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита.
Читайте также:
Чем накормить ребёнка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой
Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов
«Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнёт работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый «горячий» орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Также она посоветовала отказаться от сладкого.
Ранее рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита.
Читайте также:
Чем накормить ребёнка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой
Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов
Мелисса Тимофеева