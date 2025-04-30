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Россиян предупредили об опасности недожаренного шашлыка

Врач Литвинова-Гразион: в недожаренном шашлыке могут быть паразиты
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Недожаренный шашлык может нанести вред здоровью, а также привести к заражению паразитами. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.
«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — рассказала Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также предупредила, что при употреблении непрожаренного мяса можно заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой, что может обернуться болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Литвинова-Гразион призвала тщательно убеждаться в готовности мяса и использовать только свежие и качественные продукты.

Тем временем в преддверии майских праздников в магазинах растёт ассортимент уже замаринованного шашлыка. В Роскачестве рассказали RT, что при покупке такого продукта необходимо обратить внимание на условия хранения и сроки годности.

«При покупке готового шашлыка в первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения и дату изготовления продукта. Для хранения такого скоропортящегося продукта, как шашлык в маринаде, необходимо наличие холодильного оборудования и соблюдение температуры в пределах не выше +6 °C», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, мясо должно быть однородного цвета, без серого оттенка и неприятного запаха. При этом упаковка не должна быть нарушена. Также россиян призвали покупать замаринованное мясо в уже проверенных местах.

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#опасность
Российский препарат «Афотид» эффективен против 70% видов рака
30 апреля 2025, 11:40

Фото: iStock/wildpixel

Препарат «Афотид» российского производства считают эффективным в борьбе против 70,5% всех онкологических заболеваний. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика «Афотида» «Лина М» Александр Галанцев.
«Это обусловлено тем, что 97% раковых клеток имеют рецепторы к альфа-фетопротеину, к которому прикреплен действующий компонент — дактиномицин. «Афотид» работает против большинства форм рака, сарком и лимфом», — рассказал Галанцев в беседе с «Постньюс».

По его словам, препарат можно быстро адаптировать в соответствии с другими веществами, что позволит охватить весь спектр злокачественных заболеваний и даже отказаться от проведения химиотерапии.

В ответ на критику специалистов-онкологов «Афотида» Галанцев отметил, что они не изучили научную литературу по теме, а в основном в своих суждениях опирались на сообщения в СМИ.

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«Каждый второй умрёт от рака»: доктор Мясников рассказал о том, как защититься от онкологии
Доктор Мясников заявил, что каждый второй житель Земли умрет от рака
29 апреля 2025, 17:43

Александр Мясников (Фото: Тelegram @drmyasnikov)

Канцерогены увеличивают риск онкологии, при этом заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от них в современном мире невозможно, и каждый второй житель Земли умрёт от рака.
«Что даст толчок генетической мутации, мы толком не знаем. Это может быть радиация, плохая экология, табак, продукты сгорания того же угля, выхлопы, микропластик, покрытие сковородок, ультрафиолетовое излучение, состав дезодорантов и кремов от загара, сахарозаменители — что угодно. Канцерогены везде. Официально в списки канцерогенов входит даже поваренная соль. Нужно дальше говорить?» — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что люди могут «лишь не нарываться», то есть не есть колбасу, не посещать солярий, не пересаливать пищу и так далее. Но в первую очередь, по словам врача, нужно укреплять собственные «защитные силы».

Мясников уточнил, что у кого-то есть генетическая защита от онкологии, и обратил внимание, что раком чаще болеют люди с хроническими заболеваниями.

Он также привёл данные статистики, согласно которой в развитых странах от рака умирает порядка 40 % населения.

«Исходите из этого. Каждый второй у нас умрет от рака. Вопрос в том, когда этот рак будет и как вы его перенесете: он вас свалит, или вы будете активны?» — заключил Мясников.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» заявила, что черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. По её словам, черника препятствует преждевременному старению зрительного аппарата, а малина содержит в себе много магния, который положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Также ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием.

«В свою очередь, облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина», — рассказала Русакова.

При этом она предупредила, что ягоды не стоит употреблять в большом количестве, так как они могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт или вызвать аллергию.

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В Татарстане рассказали о случаях кори в регионе
В Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания корью
29 апреля 2025, 17:04

Фото: istockphoto/Singjai20

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина огласила статистические данные по заболеванию корью в регионе. Как было отмечено, с начала года в регионе было зафиксировано шесть случаев инфекционного вирусного заболевания.
Авдонина заявила, что из шести случаев пять — завозные случаи от иностранцев.

«Ситуация по кори спокойная. Регистрируем снижение заболеваемости. С января этого года зарегистрировано шесть случаев болезни. Пять из них – завозные случаи от иностранцев», – сказала Любовь Авдонина в интервью «Татар-информ».
Также было отмечено, что в регионе запущена подчищающая иммунизация кори. В ее рамках планируется вакцинировать более 30 тысяч человек.

В прошлом году в городе Люберцы Московской области была зафиксирована вспышка кори. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода
Врач Дианова: запоры могут указывать на синдром скрытого голода
28 апреля 2025, 19:58

Фото: iStock/AndreyPopov

На синдром скрытого голода могут указывать запоры, частая смена настроения и сухость кожи. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Синдром скрытого голода характеризуется состоянием, при котором организм не получает необходимое количество питательных веществ с пищей, но голода при этом не испытывает.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний», — объяснила Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, людям всё чаще жалко тратить время на приготовление пищи, однако порой на восстановление здоровья из-за этого придётся потратить немало средств.

Постоянное чувство усталости, сухость кожи, депрессивность и запоры могут указывать на синдром скрытого голода, заключила эксперт.

Тем временем Pravda.Ru пишет, что есть некоторые продукты, которые при повторном разогревании могут представлять опасность.

«Блюда, которые, нередко воспринимаются как безобидные, входят в ежедневный рацион, готовятся большими порциями и нередко отправляются в микроволновку на следующий день. Однако при повторном нагреве, особенно в пластиковых контейнерах, в них могут образовываться вещества, потенциально влияющие на развитие раковых заболеваний», — говорится в статье.

Авторы советуют разогревать еду на плите или в духовке и хранить готовые блюда вне холодильника.

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#опасность
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В Тюмени женщина покрылась язвами после приема парацетамола и ибупрофена
У жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема парацетамола и ибупрофена
28 апреля 2025, 18:42

Фото: iStock / Andrii Zorii Оригинал

У жительницы Тюмени на теле начали появляться язвы и сыпь после приема парацетамола и ибупрофена. Симптомы аллергического заболевания начались с жутких болей и зуда на голове.
Как рассказала SHOT 28-летняя Мария, помимо болевых ощущений у нее распухли губы. Затем на теле начали появляться язвы. Все это сопровождалось сыпью. Девушка немедленно обратилась к врачам. Марии поставили диагноз: синдром Лайелла. Это тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы.

Девушку отправили в больницу. К этому моменту она из-за болевых ощущений не могла принимать пищу и пить.

Как отмечается, у девушки обнаружили микоплазменную пневмонию. Не исключается, что она ранее уже переболела ей ранее, так как в ее теле были найдены антитела. Воспалительные процессы и сыпь, скорее всего, стали реакциями на прием парацетамола и ибупрофена. На данный момент девушка продолжает лечение стационарно.

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