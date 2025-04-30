Россиян предупредили об опасности недожаренного шашлыка

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Недожаренный шашлык может нанести вред здоровью, а также привести к заражению паразитами. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.
«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — рассказала Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru».
Врач также предупредила, что при употреблении непрожаренного мяса можно заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой, что может обернуться болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.
Литвинова-Гразион призвала тщательно убеждаться в готовности мяса и использовать только свежие и качественные продукты.
Тем временем в преддверии майских праздников в магазинах растёт ассортимент уже замаринованного шашлыка. В Роскачестве рассказали RT, что при покупке такого продукта необходимо обратить внимание на условия хранения и сроки годности.
«При покупке готового шашлыка в первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения и дату изготовления продукта. Для хранения такого скоропортящегося продукта, как шашлык в маринаде, необходимо наличие холодильного оборудования и соблюдение температуры в пределах не выше +6 °C», — говорится в сообщении.
По словам экспертов, мясо должно быть однородного цвета, без серого оттенка и неприятного запаха. При этом упаковка не должна быть нарушена. Также россиян призвали покупать замаринованное мясо в уже проверенных местах.
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Элина Позднякова