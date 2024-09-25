Диетолог рассказала, как можно защитить кожу от старения

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Питание человека влияет на состояние его кожи. С помощью каких продуктов можно сохранить ее молодость, рассказала диетолог Полина Журавлева.
«Здоровье и упругость кожи зависит от множества факторов: образ жизни, питание, наследственность, ментальное здоровье. Вы не поверите, но даже гримасы и положение тела во время сна могут усугубить ситуацию. Понятно, что от генов никуда не убежишь, а вот защита от солнца, питание и вредные привычки — все это в ваших руках, и после 30 стоит об этом задумываться», — рассказала Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, сохранить молодость кожи можно с помощью цитрусовых, черной смородины, шиповника, гуавы, перца чили и петрушки. Все эти продукты содержат витамин С, который улучшает синтез коллагена и делает кожу более упругой и сияющей.
Кроме того, предотвращают разрушение коллагена витамин Е и токоферолы. Они содержатся во всех овощах и зелени, растительных маслах, семечках, кукурузе и красном мясе.
Специалист добавила, что витамин А защищает кожу от солнечных лучей и препятствует появлению морщин и пигментных пятен. Он содержится в моркови, батате, томатах, печени, жирной рыбе и орехах.
Журавлева также отметила, что для сохранения молодости кожи питаться необходимо разнообразно, вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем.
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