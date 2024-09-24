Диетолог развеяла популярный миф о пивной диете

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Некоторые нутрициологи считают, что похудеть на пиве легче, чем на соках. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, что сбросить лишние килограммы на пиве невозможно и опасно для здоровья.
По ее словам, калорийность соков зависит от их состава. У фруктовых напитков достаточно высокая калорийность, в отличие от овощных. Но в пиве содержится более опасное для снижения веса вещество.
По ее словам, гликемический индекс пива очень высокий и похудеть на нем невозможно, особенно если лишние килограммы связаны с инсулинорезистентностью, и даже опасно для здоровья.
Специалист напомнила, что в пиве содержится алкоголь, который не способствует похудению. Таким образом, этот напиток замедляет обмен веществ и совершенно не подходит для похудения.
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«В пиве немного калорий, но важно, как именно они усваиваются. Во фруктовом соке много сахара, который в большом количестве опасен для организма при снижении веса. Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара», — рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
По ее словам, гликемический индекс пива очень высокий и похудеть на нем невозможно, особенно если лишние килограммы связаны с инсулинорезистентностью, и даже опасно для здоровья.
Специалист напомнила, что в пиве содержится алкоголь, который не способствует похудению. Таким образом, этот напиток замедляет обмен веществ и совершенно не подходит для похудения.
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Элина Позднякова