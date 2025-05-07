Диетолог рассказала, как начать правильно питаться

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Всем известно, что правильное питание — залог здоровья.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровое питание начинается с головы.
Елена Соломатина добавила, что во главе угла всё-таки стоит сердце, и если не будет чистых помыслов, целей, то организм будет страдать.
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«Каждый прием пищи нужно сопровождать не крахмалистыми овощами, иногда фруктами. Ферментированные продукты обязательно. Настоящая квашенная капуста, кефир, моченые яблоки должны присутствовать в рационе», — сказала она.
Елена Соломатина добавила, что во главе угла всё-таки стоит сердце, и если не будет чистых помыслов, целей, то организм будет страдать.
«Бороться со стрессом в голове можно через медитацию, молитвы, даже через чтение Пушкина, если мы в этом момент концентрируемся. Это означает, что мы не несём в голову ни ментальный мусор, ни пищевой мусор, ни какой-то другой. Вот основа и самый верный путь», — объяснила диетолог.
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Анастасия Панченко