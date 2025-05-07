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Диетолог рассказала, как начать правильно питаться

Диетолог Соломатина: правильное питание начинается с головы
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

Всем известно, что правильное питание — залог здоровья.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровое питание начинается с головы.

«Каждый прием пищи нужно сопровождать не крахмалистыми овощами, иногда фруктами. Ферментированные продукты обязательно. Настоящая квашенная капуста, кефир, моченые яблоки должны присутствовать в рационе», — сказала она.

Елена Соломатина добавила, что во главе угла всё-таки стоит сердце, и если не будет чистых помыслов, целей, то организм будет страдать.

«Бороться со стрессом в голове можно через медитацию, молитвы, даже через чтение Пушкина, если мы в этом момент концентрируемся. Это означает, что мы не несём в голову ни ментальный мусор, ни пищевой мусор, ни какой-то другой. Вот основа и самый верный путь», — объяснила диетолог.

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В Санкт-Петербурге обсудили вопросы медицинской помощи пожилым пациентам
07 мая 2025, 15:37

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Начальник Госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный специалист-гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Бессонов рассказал о ключевых темах, обсуждавшихся на V Всероссийском форуме по геронтологии и гериатрии. Мероприятие прошло на базе РГПУ им. Герцена и собрало специалистов из 42 регионов России и Белоруссии, сообщает «Петербургский дневник».
Основное внимание участников было сосредоточено на вопросах активного долголетия, медицинской и социальной поддержки пожилых граждан. Форум проходил в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и городской программы «Серебряный возраст», инициированной губернатором Александром Бегловым и поддержанной президентом Владимиром Путиным.

По словам Бессонова, особый интерес вызвали темы комплексного подхода к лечению возрастных заболеваний, а также необходимость создания специализированных центров для пожилых пациентов.

«Для эффективного оказания помощи пожилым гражданам необходимо постоянное проведение научных исследований, внедрение инновационных технологий и междисциплинарный подход в медицине», — подчеркнул он.

Госпиталь для ветеранов войн представил собственные разработки по лечению распространённых возрастных патологий, включая переломы, инфаркты и сосудистые поражения мозга. Применяется принцип мультидисциплинарных бригад, в которые входят врачи разных специальностей. Кроме того, госпиталь организует оказание помощи по принципу «одного окна».

«Мы стараемся организовать оказание медицинской помощи по принципу «одного окна», подобно многофункциональному центру, где все услуги оказываются в одном месте. Наша задача – сделать так, чтобы пожилой человек не тратил силы и нервы на походы по разным больницам и поликлиникам», — сказал он.

Особое внимание в интервью было уделено предстоящему Международному съезду блокадников, открытие которого состоялось 7 мая. Бессонов отметил, что последствия блокады сказываются на здоровье не только её непосредственных участников, но и их потомков. Среди характерных заболеваний — сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические и онкологические патологии.

«Поэтому наша задача не только помочь тем, кто выжил в той страшной блокаде, но и поддержать их потомков, чтобы уменьшить негативное влияние пережитой катастрофы на их здоровье», — подчеркнул Бессонов.

В рамках проходящей Недели здорового долголетия специалист также дал рекомендации пожилым людям. Он подчеркнул важность умеренной физической активности, интеллектуального развития и социальной активности.

«Людям старшего возраста полезно осваивать новые языки, учиться компьютерной грамотности, участвовать в творческих занятиях, таких как танцы, музыка и театр. Всё это стимулирует мозговую активность и предупреждает ухудшение когнитивных функций. Кроме того, крайне важно избегать факторов, повышающих риск падений. Также я верю, что общение с друзьями и поддержка близких невероятно важны для хорошего настроения и самочувствия в пожилом возрасте», — отметил Бессонов.

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Врач Заболоцкая: толстый белый налет на языке может говорить о гастрите
07 мая 2025, 14:34

Фото: iStock/Olga Shefer

Язык человека может служить важным индикатором состояния здоровья, особенно в контексте заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
В беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая рассказала о том, какие изменения на языке могут сигнализировать о различных проблемах. Заболоцкая отметила, что здоровый язык должен быть ровным, влажным и бледно-розового цвета, без налетов и структурных изменений. Любые отклонения от этой нормы могут вызывать настороженность.

Например, белый или бело-серый налет часто указывает на гастрит, дуоденит или даже грибковую инфекцию. Желтый налет может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или рефлюксе, а также встречается у курильщиков.

Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12 и быть признаком атрофического гастрита. Другие тревожные симптомы включают язвы и эрозии языка, отпечатки зубов по краям и изменения в форме сосочков.

Гастроэнтеролог советует обращаться к врачу при наличии изменений на языке, которые сохраняются более недели.

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В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники
Эксперт Долгих: в праздничные дни важно выбирать блюда, богатые клетчаткой
07 мая 2025, 14:31

Фото: iStock/AlexRaths

Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании в майские праздники и при этом не сильно себя ограничивать.
«В праздничные дни особенно важно выбирать блюда, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Именно в этот период многие увеличивают потребление мяса, сахара, простых углеводов и алкоголя, что может негативно отразиться на здоровье», — рассказала эксперт.

По мнению Долгих, в праздничные дни гражданам следует обратить внимание на функциональные продукты, чтобы организм получил достаточное количество полезных веществ. Специалист также порекомендовала приготовить легкие, но питательные варианты блюд, вместо традиционных майонезных салатов. Это ​сделает питание ​более сбалансированным, добавила Долгих.

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#мясо
#диетолог
#питание
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Врач рассказала о рисках при храпе
Врач Ирина Волгина рассказала о причинах храпа
07 мая 2025, 14:31

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, у кого чаще всего наблюдается храп. По словам специалиста, с данной проблемой часто сталкиваются люди с ожирением.
В эту же категорию входят страдающие заболеваниями щитовидной железы. При этом храп может привести даже к смерти.

«Хронический храп часто бывает у пациентов с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки. Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем, причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что во время храпа может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. Всё это способно приводить к нарушению поступления кислорода и даже к смерти», — объяснила эксперт в интервью «Известиям».
Волгина также отметила, что на фоне проблем с дыханием при храпе у человека может развиться сахарный диабет второго типа.

При решении проблемы с храпом рекомендуется пересмотреть образ жизни. Необходима физическая нагрузка, следить за весом, а также коррекция спального места.

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Врач назвала два способа замедлить процессы старения
Врач Ткачева: существует два способа замедлить процессы старения
07 мая 2025, 14:07

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала о важности аутофагии – естественного клеточного «очищения» – в процессе замедления старения. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам Ткачевой, активизация аутофагии может быть достигнута через физическую нагрузку и ограниченное питание. Она подчеркнула, что исследователи выделяют 12 ключевых механизмов старения, таких как укорочение теломер и хроническое воспаление, на которые можно воздействовать для замедления старения организма.

Физическая активность, по мнению врача, является самым эффективным инструментом в борьбе с возрастными изменениями, так как она помогает снизить уровень миостатина и предотвращает саркопению. Питание также играет значительную роль: долгожители обычно не переедают и придерживаются сбалансированного рациона.

В беседе с «Газетой.Ru» Ткачева отметила, что умственная активность и эмоциональное состояние также влияют на продолжительность жизни. Долгожители часто проявляют устойчивость к стрессу и жизнерадостность, что характерно для жителей «голубых зон» — регионов с высоким числом долгожителей.

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#врач
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#питание
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