«Замедляет старение»: диетолог раскрыла пользу голубики

08 июня 2026, 17:32

Диетолог Соломатина: голубика замедляет появление морщин

Фото: iStock/Esin Deniz

Голубика способна замедлить старение, улучшает кровообращение и зрение. Однако ее с осторожностью стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Так, в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» эксперт уточнила, что голубика богата растительными пигментами антоцианами — антиоксидантами, которые способны затормозить процессы развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, а также старения и появления морщин.





«Антиоксиданты затормаживают разрушение клеток, стабилизируют клеточные мембраны, понижают уровень воспаления. Соответственно, предотвращают разрушение сосудов. Содержащиеся в голубике антоцианы защищают наши капилляры, улучшают кровообращение в тканях, зрение», — добавила Соломатина.