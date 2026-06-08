«Замедляет старение»: диетолог раскрыла пользу голубики
Диетолог Соломатина: голубика замедляет появление морщин
Голубика способна замедлить старение, улучшает кровообращение и зрение. Однако ее с осторожностью стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Так, в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» эксперт уточнила, что голубика богата растительными пигментами антоцианами — антиоксидантами, которые способны затормозить процессы развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, а также старения и появления морщин.
«Антиоксиданты затормаживают разрушение клеток, стабилизируют клеточные мембраны, понижают уровень воспаления. Соответственно, предотвращают разрушение сосудов. Содержащиеся в голубике антоцианы защищают наши капилляры, улучшают кровообращение в тканях, зрение», — добавила Соломатина.
Также в голубике содержится клетчатка, которая очищает кишечник и «является кормом» для полезных бактерий, синтезирующих вещества, необходимых для правильной работы иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем.
При этом людям с заболеваниями ЖКТ голубику стоит употреблять с осторожностью, поскольку клетчатка и органические кислоты будут раздражать слизистую. Также пациентам с некомпенсированным диабетом и сопутствующими проблемами важно помнить, что в ягоде содержится сахар, заключила Соломатина.