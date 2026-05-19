Россиянам назвали безопасное количество чашек кофе в жару

19 мая 2026, 15:50

Врач Абрамова: в жару стоит ограничиваться двумя-тремя чашками кофе в день

Здоровым людям в жаркую погоду стоит употреблять не более двух — четырех чашек кофе, в зависимости от крепости и объема напитка. Об этом рассказала врач-педиатр клиники «Атрибьют» Нина Абрамова.





По ее словам, умеренное потребление кофе не приводит к серьезному обезвоживанию. Однако в условиях жаркой погоды, активного потоотделения, физических нагрузок или дефицита жидкости избыток кофеина может вызывать тахикардию, слабость, тревожность или головную боль.





«Поэтому в жаркую погоду разумнее ограничиваться двумя-тремя чашками кофе в день, избегать очень крепкого кофе и больших объемов кофеина за короткое время, компенсировать потребление кофе дополнительной водой, отдавать предпочтение напиткам без избытка сахара и сиропов», — отметила Абрамова в разговоре с RT.

«Вред сахара и сладких газировок многогранен. Это и повышение уровня инсулина с риском развития сахарного диабета 2-го типа. И повреждение зубов, поскольку сладкие газировки вызывают разрушение эмали и кариес», — пояснила эксперт.