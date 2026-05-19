Россиянам назвали безопасное количество чашек кофе в жару
Здоровым людям в жаркую погоду стоит употреблять не более двух — четырех чашек кофе, в зависимости от крепости и объема напитка. Об этом рассказала врач-педиатр клиники «Атрибьют» Нина Абрамова.
По ее словам, умеренное потребление кофе не приводит к серьезному обезвоживанию. Однако в условиях жаркой погоды, активного потоотделения, физических нагрузок или дефицита жидкости избыток кофеина может вызывать тахикардию, слабость, тревожность или головную боль.
«Поэтому в жаркую погоду разумнее ограничиваться двумя-тремя чашками кофе в день, избегать очень крепкого кофе и больших объемов кофеина за короткое время, компенсировать потребление кофе дополнительной водой, отдавать предпочтение напиткам без избытка сахара и сиропов», — отметила Абрамова в разговоре с RT.
При этом гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова рассказала Общественной Службе Новостей, что лучшим утолителем жажды является простая чистая вода. Сладкой газировкой, по ее словам, напиться невозможно из-за повышенного содержания сахара и сладкого вкуса.
«Вред сахара и сладких газировок многогранен. Это и повышение уровня инсулина с риском развития сахарного диабета 2-го типа. И повреждение зубов, поскольку сладкие газировки вызывают разрушение эмали и кариес», — пояснила эксперт.
Она добавила, что сладкие газированные напитки вызывают зависимость, ожирение и метаболический синдром из-за лишних калорий и резких скачков уровня глюкозы. Дианова призвала пить простую чистую воду или самостоятельно приготовленные полезные альтернативные напитки.