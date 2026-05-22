Раскрыта опасность мясных нарезок
С мясными нарезками риски для здоровья возрастают кратно. Об этом сообщила «Ленте.ру» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Виктория Кострова.
Нарезка, которую фасуют прямо в магазине может представлять опасность для здоровья из-за бактериального загрязнения. Основная проблема заключается в оборудовании для нарезки (слайсере), где в течение дня на лезвии могут оказаться десятки различных видов колбас и сыров. Поскольку слайсеры редко дезинфицируют после каждого использования, это приводит к значительному перекрестному заражению бактериями, отмечает Кострова.
Многие люди ошибочно полагают, что продукты, нарезанные в чистых условиях, абсолютно безопасны. Однако при промышленной нарезке площадь контакта продукта с окружающей средой значительно увеличивается. Чтобы предотвратить окисление, порчу и потерю товарного вида, производители используют увеличенные дозы консервантов, включая нитрит натрия.
Эксперт подчеркнула, что вакуумная упаковка защищает продукт только до момента её вскрытия. После этого открытая нарезка быстро колонизируется домашней микрофлорой, так как имеет большую площадь контакта с воздухом. Такую нарезку рекомендуется употребить в течение 24 часов после вскрытия упаковки.
