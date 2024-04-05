Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Фото: istock / Mariha-kitchen
Супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости.
«Не все супы одинаково полезны. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими», — рассказала Стародубова.Она отметила, что для приготовления таких супов можно использовать овощи самых разных цветов и зелень. Они содержат множество витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Также в овощной суп можно добавить бобовые или нерафинированные крупы — гречку, перловку, овсянку.
«От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре», — обратила внимание эксперт.Стародубова сказала, что при отсутствии противопоказаний, может готовить суп на бульоне из диетических сортов мяса или птицы — кролика, индейки, цыпленка. Она порекомендовала при приготовлении удалять весь видимый жир с мяса, а также сливать первый бульон.
Читайте также:
Врач Мымрина напомнила об опасности переизбытка витаминов
Россиянам назвали неожиданную причину появления прыщей
Алина Юрчак