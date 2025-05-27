Врач рассказал, как глисты могут попасть в организм человека

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Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности, также гельминтозом можно заразиться, если пить воду из-под крана или употреблять в пищу сырую рыбу или мясо. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Причинами заражения ещё часто становятся употребление воды из-под крана, сырые продукты, а также немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку. Кроме того, личинки глистов передаются человеку при разделке туши зверя или птицы», — сказал Умнов.Он добавил, что личинки глистов передаются также при контакте с заражённым домашним питомцем или могут попадать в организм человека с салатами и блюдами из кулинарии. Кроме того, следует опасаться нарезанных овощей.
Профилактика гельминтоза простая — надо регулярно мыть руки в течение дня.
Для диагностики и лечения заболевания необходимо обратиться к врачу, он назначит противогельминтные препараты. Дозировку, схему приёма и само лекарство специалист подбирает на основе лабораторных анализов, веса и возраста пациента, заключил медик.
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