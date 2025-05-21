Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде

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Чай каркаде содержит в себе витамин С и большое количество антиоксидантов, которые оказывают благоприятное действие на сосуды. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
По словам специалиста, напиток способен ускорить метаболические процессы, а также улучшить желчеотток и лимфоотток. Каркаде обладает мочегонным действием, поэтому его хорошо пить во время похудения. Соломатина добавила, что этот чай в целом помогает очистить организм и укрепить иммунитет.
В свою очередь «Москве 24» Соломатина рассказала о полезных свойствах сельдерея. Он оказывает благотворное влияние на пищеварение, а также помогает избавиться от отеков. По её словам, сельдерей содержит много клетчатки, которая устраняет чувство голода.
«Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом», — добавила специалист.
Помимо этого, в сельдерее есть антиоксиданты: апигенин и кверцетин. Последний улучшает обменные процессы, а также капиллярное кровообращение и оказывает положительное влияние на состояние бронхолегочной системы.
Диетолог посоветовала в день съедать 1–2 палочки сельдерея. Однако стоит помнить, что этот продукт может вызвать аллергию.
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Элина Позднякова