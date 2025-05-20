Нутрициолог рассказал, какие продукты стоит включить в рацион в стрессовый период

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Май — время ЕГЭ и вступительных экзаменов, начало сессий, выпускники и студенты переживают нелёгкий период и пребывают в стрессе.
Чтобы снизить уровень кортизола (гормона стресса), следует в рацион включить продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся в большом количестве в красном мясе и субпродуктах. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.
Хорошим антистрессом являются и недолгие прогулки, утверждает Пристанский.
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«Магний <…> помогает лучше проходить электрическому импульсу в нашем мозге от рецепторов, сама нейромышечная связь у нас протекает более активно. Соответственно, и функция сердечно-сосудистой системы у нас всегда будет достаточно ровная. Дополнительно — это сохранение такой более спокойной функции работы мозга, то есть у нас фактически не возникают вспышки электрического тока между сигналами, и, соответственно, мы чувствуем себя чуть более ровно. Но магний в этом случае очень хорошо сочетается с витамином B6. Он содержится в красном мясе и субпродуктах», — пояснил эксперт.Он отметил, что кроме магния, справиться со стрессом поможет L-теанин — одна из аминокислот.
«Вы почувствуете себя спокойнее и несколько позитивнее. L-теанин, к сожалению, из продуктов нам не употребить, то есть нужно, например, есть щавель в огромном количестве, но тем не менее в добавках нужной дозировки присутствует и стоит относительно недорого», — добавил Пристанский.Нутрициолог также развеял миф о том, что шоколад и другие сладкие продукты «дают» энергию, которую в большом количестве тратит мозг, например, во время подготовки к экзаменам и сдачи проектов.
Хорошим антистрессом являются и недолгие прогулки, утверждает Пристанский.
«Наш мозг не может фокусироваться на одной задаче более двух часов. Самый оптимальный вариант — это находиться под тяжёлой нагрузкой полтора часа, затем делать лёгкую прогулку, на 5—10 минут, а следом у нас идёт период внедрения в новую задачу или в старую. <…> То есть соблюдая определённые циклы, мы не будем находиться в постоянном стрессовом состоянии, потому что у нас запускается мышечная помпа: когда мы ходим, кровь активно циркулирует, мы получаем нужные питательные вещества и так далее», — объяснил эксперт.По его словам, в стрессовых ситуациях не стоит отказываться от приёмов пищи, ведь еда имеет не только физиологический, но и психологический фактор: когда мы едим что-то вкусное, в нашем организме вырабатывается эндорфин — гормон счастья, а это помогает расслабиться.
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Анастасия Чубина