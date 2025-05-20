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Названы лекарства, которые случае нельзя смешивать с кофе

Врач Уртенова: антидепрессанты и анальгетики нельзя принимать вместе с кофе
Фото: iStock/Farion_O

Фото: iStock/Farion_O

Кофе несовместим с некоторыми лекарствами, поскольку он может усилить побочные действия или снизить эффективность. Об этом предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.
По словам специалиста, с кофе нельзя принимать антибиотики-фторхинолоны. Они замедляют выведение кофеина из организма. Кроме того, могут проявиться побочные эффекты в виде дрожи, бессонницы или нервозности. Кроме того, с кофе не совместимы противозачаточные препараты.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила Уртенова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также предупредила, что вместе с кофе не стоит принимать антидепрессанты и психотропные препараты, железо, лекарства от диабета и бета-блокаторы.

В свою очередь врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергии.

«Если автомат неправильно или нерегулярно чистят, в нем могут накапливаться в том числе плесень и грибки. Они способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Также в грязном оборудовании может завестись кишечная палочка, провоцирующая пищевое отравление и диарею», — пояснила Миркискина.

А бактерии легионеллы могут вызвать тяжелую форму пневмонии, добавила врач. Она призвала не пить кофе из аппарата с видимыми загрязнениями.

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Превращают в яд: стало известно, как бытовые фильтры очищают воду
SHOT ПРОВЕРКА: не все бытовые фильтры качественно очищают воду
20 мая 2025, 13:15

Фото: iStock/Mikhail Sedov

Журналисты проекта SHOT ПРОВЕРКА выяснили, насколько хорошо проточные бытовые фильтры очищают воду и могут ли сохранять её полезные свойства.
В новом выпуске проекта ведущие пропустили водопроводную воду через фильтры «Гейзер», «Барьер», «Аквафор», Electrolux и «Прио» и сравнили результат. Оказалось, что не во всех случаях вода осталась полезной после фильтрации.

Отмечается, что регулярное употребление фильтрованной воды может нести определённые риски для здоровья. В такой жидкости содержится недостаточное число минералов, кальция и магния, что может негативно отразиться на работе сердца, и привести к быстрой утомляемости, мышечным спазмам и вызвать другие проблемы.

Доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьёва Пироговского университета Наталья Шеина отметила, что в фильтрованной воде сильно снижено количество железа.

«Мы можем отметить, что во всех пробах практически снижено железо. Если человек пьёт эту воду длительное время, у него с вероятностью развиваются железодефицитная анемия, нарушение сердечно-сосудистой системы, слабость, одышка», — пояснила Шеина.

В свою очередь старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Кондрев посоветовал отстаивать воду, тогда, по его словам, она не будет приносить вред здоровью.

«Если мы пьём вот такую воду, зубы будут становиться более рыхлыми. Буквально на каждом водомате есть небольшое количество бактерий, дрожжевых грибов, пыли и так далее. Поскольку это проходные места, там всегда будет небольшое количество микробов. Когда вы открываете кран, пропустите буквально 50–100 мл воды, а потом набирайте это всё», — отметил Кондрев.

А вот кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов и вовсе считает, что некоторые фильтры превращают воду в яд.

«Они её реально ухудшили и превратили в медленный яд. Пить на постоянке такое нельзя ни в коем случае, иначе прощайте почки и сердце», — подчеркнул специалист.

Ведущие проекта SHOT ПРОВЕРКА предупредили, что перед покупкой необходимо тщательно изучить, с какими примесями могут справиться фильтры, так как они не являются универсальными.

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#человек
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«Тихий убийца»: врач назвала главную опасность гипертонии и раскрыла, как себя защитить
Химкинский врач Чиркова: давление нужно измерять с 40 лет
20 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/wildpixel

Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) — это одна из наиболее частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта. Согласно мировой статистике, болезни сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди всех причин смертности населения.
Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала «Радио 1» об особенностях гипертонии и о том, какие меры профилактики существуют.

«Вообще артериальная гипертония, она всегда была выделена отдельно из всех болезней сердечно-сосудистой системы, потому что это системная болезнь, которая в итоге приводит к большинству серьёзных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны, почек, сетчатки и так далее. Гипертонию называют тихим убийцей, потому что очень часто до периода осложнений люди просто даже не чувствуют её, не ощущают этого высокого уровня давления, и никакие симптомы специфические не проявляются», — объяснила эксперт.
По ее словам, люди зачастую относят головную боль, слабость головокружение к усталости, к переменам погоды и так далее. Никто просто даже не догадывается померить себе давление, а когда оно повышается, то начинает очень негативно влиять на сосуды органов и систем.

«В результате получаются те осложнения, о которых мы все слышали. Инфаркты, инсульты, отслоения, сетчатки, глаза, слепота, хроническая почечная недостаточность и так далее. И вот в результате около 9500000 жизней в год в мире мы теряем именно от последствий артериальной гипертонии», — подчеркнула Чиркова.
Врач также поделилась рекомендациями по профилактике артериальной гипертонии.

«Нужно просто измерять своё давление с 40 лет. Если же ваши родственники, например, страдают гипертонией, или кто-нибудь из ваших родителей имели в анамнезе инфаркт или инсульт, измерять артериальное давление нужно уже раньше», — советует специалист.
Она добавила, что факторами, влияющими на развитие болезни, являются малоподвижный образ жизни, избыток соли, более 5 грамм в день, курение, повышенный уровень холестерина крови, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела и психосоциальные факторы.

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Трихолог рассказал, какие вещества в шампуне увеличивают риск развития рака
Трихолог Абрамов: некоторые вещества в составе шампуня могут спровоцировать рак
19 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут усилить риск возникновения онкологии. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
Отмечается, что в составе большинства женских шампуней содержится формальдегид, который указывают под названием гидантоин. По словам Абрамова, этот консервант обладает антимикробным действием.

«Выбрать средство без гидантоина в составе будет довольно непросто. Однако пытаться стоит, потому как очень много говорят о его способности вызывать аллергию и онкологию», — рассказал Абрамов «Москве 24».

При этом он добавил, что опасность несут и поверхностно активные вещества (ПАВ), самым вредным из которых является лаурилсульфат натрия. Специалист уточнил, что эти вещества раздражают кожу и снижают иммунитет, а при частом мытье они действительно могут спровоцировать возникновение рака кожи.

Тем временем врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», что для мытья головы необходимо подобрать оптимальную частоту, а также средства.

«Частота мытья головы зависит от состояния кожи головы и типа волос, использования стайлинговых средств и образа жизни. Голову нужно мыть по мере загрязнения, когда вы чувствуете в этом потребность. Но все же не рекомендуется мыть голову ежедневно», — отметила эксперт.

По её словам, ежедневное мытьё головы может привести к нарушению кожного барьера, пересушиванию кожи головы и стержней волос. Костенко предупредила, что чем чаще человек моет голову, тем она быстрее жирнится.

Так, трихолог посоветовала при жирной коже головы мыть её один раз в два дня, а при сухой и чувствительной коже голову стоит мыть не чаще трёх раз в неделю.

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#опасность
#иммунитет
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Россиянам назвали основные признаки старения мозга
Эксперт Идилов: трудности с концентрацией указывают на старение мозга
19 мая 2025, 16:57

Фото: iStock/Bulat Silvia

Первые когнитивные изменения могут начинаться с 27–30 лет, особенно при малоподвижном образе жизни и частых стрессах. Об этом рассказал основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов.
Он отметил, что основными признаками когнитивного старения являются снижение скорости обработки информации, проблемы с краткосрочной памятью, трудности с концентрацией, снижение когнитивной гибкости, а также повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность.

«Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов — в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности — это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения», — отметил Идилов в интервью «Газете.Ru».

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля поможет помочь пожилым людям предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.

«Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются», — пояснил Арзамасцев.

Он также уточнил, что грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, а миндаль содержит много витамина Е, полезного для сосудистой стенки. В кедровых орехах много цинка, поддерживающего иммунитет, и витамина К.

По словам Арзамасцева, в день необходимо съедать около 10–30 граммов орехов.

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Хирург Умнов назвал напиток, от которого лучше отказаться при варикозе
Хирург Умнов: при варикозе лучше отказаться от кофе
19 мая 2025, 16:16

Фото: iStock/Azat_ajphotos

При варикозе стоит ограничить или полностью отказаться от кофе. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам эксперта, в напитке есть кофеин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов.

«При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — добавил Умнов.

Медик рассказал, что при употреблении кофе происходит спазм сосудов, что приводит к активизации надпочечников, а также увеличивает выработку адреналина. Стоит отметить, что это влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений.

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