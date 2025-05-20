Названы лекарства, которые случае нельзя смешивать с кофе

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Кофе несовместим с некоторыми лекарствами, поскольку он может усилить побочные действия или снизить эффективность. Об этом предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.
По словам специалиста, с кофе нельзя принимать антибиотики-фторхинолоны. Они замедляют выведение кофеина из организма. Кроме того, могут проявиться побочные эффекты в виде дрожи, бессонницы или нервозности. Кроме того, с кофе не совместимы противозачаточные препараты.
Она также предупредила, что вместе с кофе не стоит принимать антидепрессанты и психотропные препараты, железо, лекарства от диабета и бета-блокаторы.
В свою очередь врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергии.
А бактерии легионеллы могут вызвать тяжелую форму пневмонии, добавила врач. Она призвала не пить кофе из аппарата с видимыми загрязнениями.
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«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила Уртенова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также предупредила, что вместе с кофе не стоит принимать антидепрессанты и психотропные препараты, железо, лекарства от диабета и бета-блокаторы.
В свою очередь врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергии.
«Если автомат неправильно или нерегулярно чистят, в нем могут накапливаться в том числе плесень и грибки. Они способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Также в грязном оборудовании может завестись кишечная палочка, провоцирующая пищевое отравление и диарею», — пояснила Миркискина.
А бактерии легионеллы могут вызвать тяжелую форму пневмонии, добавила врач. Она призвала не пить кофе из аппарата с видимыми загрязнениями.
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Элина Позднякова