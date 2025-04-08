«Рога и копыта»: стало известно, из чего делают дешёвую колбасу

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Частое употребление колбасы может повысить холестерин, привести к ожирению и пагубно сказаться на печени и почках. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — предупредил Умнов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в колбасе содержатся стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и другие добавки, которые позволяют увеличить срок хранения продукта. Также они могут отрицательно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.
При этом соли, содержащиеся в колбасе, могут повысить давление, а специи — вызвать раздражение стенок желудка и кишечника.
Специалист пояснил, что в дешёвая колбаса состоит из истолченных в труху рогов, копыт, хрящей и прочих остатков от животного.
«А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неизмельченные куски могут поранить стенки органов», — добавил Умнов.
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