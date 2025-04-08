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«Рога и копыта»: стало известно, из чего делают дешёвую колбасу

Хирург Умнов: бутерброды с колбасой вызывают ожирение и чреваты диабетом
Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Частое употребление колбасы может повысить холестерин, привести к ожирению и пагубно сказаться на печени и почках. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — предупредил Умнов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в колбасе содержатся стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и другие добавки, которые позволяют увеличить срок хранения продукта. Также они могут отрицательно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

При этом соли, содержащиеся в колбасе, могут повысить давление, а специи — вызвать раздражение стенок желудка и кишечника.

Специалист пояснил, что в дешёвая колбаса состоит из истолченных в труху рогов, копыт, хрящей и прочих остатков от животного.

«А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неизмельченные куски могут поранить стенки органов», — добавил Умнов.

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Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины
08 апреля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский центр им. Л.М. Рошаля, недавно открытый в Красногорске, вышел на проектную мощность. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле. Одной из главных тем стали масштабные проекты в сфере медицины.
«Детский центр имени Рошаля, который вы открыли, вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций в день. За год 115 тыс. детей получат медицинскую помощь, плюс 20-25 тыс. человек могут пройти госпитализацию, получить все необходимые, высокотехнологичные в том числе, виды помощи», – поделился Воробьёв.
Путин назвал центр хорошим и мощным.
«Мы работаем и с Федеральным медицинским центром, и с Морозовской клиникой. Всё, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, врачи решают вместе, коллегиально. Вы поддержали в своё время строительство центра. Мы не просто его построили, а то, что он работает с полной нагрузкой, мне кажется, самое главное», – добавил губернатор.
Он рассказал, что клиника первоначально была рассчитана на более чем 400 коек, однако нашлась возможность расширить объёмы медицинской помощи.
«Было 460 коек, но сейчас мы нашли возможность увеличить их число без каких-либо проблем. Будет 530 коек, потому что очень востребовано», – рассказал глава региона.
Воробьёв также напомнил, что президент в своё время поддержал строительство больницы в Балашихе на 1,2 тыс. коек.
«Это большая областная больница. Порядка 2 млн человек живёт на Горьковском направлении, восточном, и она очень нужна. Мы сдадим её в декабре 2027 года», – поделился планами губернатор.
Также в этом году в Московской области приступают к строительству Мытищинского госпиталя.
«Это большой госпиталь, это тоже очень важно. Вы в курсе важности таких современных технологий, как телемедицина. Мы обсуждали это в правительстве. Есть понимание того, что это позволит разгрузить первичное звено и убрать лишние хлопоты людей, не тратить время для похода в поликлинику. Всё, что можно оцифровать и сделать на удалёнке, мы хотим реализовывать у нас в Подмосковье. Эффект очень заметный», – подчеркнул Воробьёв.
Помимо развития медицины, глава Подмосковья информировал Владимира Путина о проектах в сфере транспорта. Обсуждались и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

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«Уничтожает опухолевую клетку»: Онколог рассказал про эффективность новой вакцины от рака
Онколог Серяков: новые вакцины от рака подразумевают индивидуальный подход
08 апреля 2025, 12:37

Фото: iStock/Chinnapong

В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первые из трех этапов клинических исследований. Ожидается, что препарат будет доступен для полноценного применения в лечении через 4−6 лет.
Доктор медицинских наук, профессор-онколог-гематолог Александр Серяков в беседе с «Радио 1» напомнил, что российских противоопухолевых вакцин существует несколько, однако ряд из них не проходит регистрацию.

«Но именно сейчас было заявлено о двух новых вакцинах. Персонализированные МРНК-вакцины, у которых еще нет названия. От них ожидают прорывную технологию, но на самом деле это разрабатывается еще с 90-х годов», — сказал эксперт.

По его словам, имеются профилактические вакцины, лечебные, но те, которые разрабатываются сейчас, направлены на индивидуальный подход к пациенту.

«Механизм в том, что нарабатываются определенные антитела, и на основе опухолевой ткани самого пациента, которые возвращаются в организм и заставляют иммунитет работать против опухоли, прописывается персонализированная терапия. В первую очередь мы надеемся помочь пациентам с меланомой — один из самых злых раков кожи. А вторая вакцина — онколитическая — основана на базе четырех измененных вирусов, которые присоединяются тоже к биологической основе организма человека», — объяснил онколог.

Он добавил, что сам вирус, благодаря этому белку, находит опухолевую клетку, уничтожает ее и дополнительно активирует иммунную систему организма.

«Но говорить об их эффективности сейчас очень трудно, потому что исследования прошли на лабораторных животных. В мире разрабатывается около 400 противоопухолевых вакцин, но практически ни одна не дошла до финиша. Существует только три официально зарегистрированных вакцины», — отметил Серяков.

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#вакцина
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#иммунитет
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Врач поделилась, как снять боль в спине после работ на огороде
Терапевт Дельманова: при боли в спине после огорода лучше сразу лечь
07 апреля 2025, 16:50

Фото: iStock/ perfectlab

При резкой боли в спине, настигшей во время физической работы на огороде, необходимо немедленно прилечь отдохнуть, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.
Врач отметила, что важно не игнорировать неприятные ощущения и скорее принимать меры, дабы не усугубить состояние.

«Если боли при физических нагрузках на огороде не удалось избежать, важно придерживаться следующих рекомендаций. Если спина резко заболела во время нагрузки, нельзя доделывать начатое через боль, следует сразу прилечь отдохнуть», — обратила внимание Дельманова в беседе с NEWS.ru.

Врач посоветовала воспользоваться местным обезболивающим средством, например, пластырем, мазью или гелем с нестероидным противовоспалительным аппаратом.

Вместе с тем Дельманова напомнила, что подход к снятию боли должен быть грамотным, чтобы не навредить здоровью. Она посоветовала не принимать горячие ванны и избегать разогревающих компрессов, поскольку они могут усилить воспаление, если проблема связана с хроническими патологиями позвоночника. ​Эксперт ​подчеркнула, что при болях лучше использовать ​сухое тепло.

«Также можно повязать на поясницу шерстяной платок или шарф, чтобы улучшить кровообращение в перенапряженных мышцах», — добавила врач.

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Врач рассказала, как лечить микоплазменную пневмонию
Врач Станкевич: против микоплазменной пневмонии эффективны лишь антибиотики
06 апреля 2025, 00:42

Фото: iStock/Staras

Против микоплазменной пневмонии неэффективны противовирусные препараты, так это бактерия, а не вирус, и, соответственно, лечить ее можно лишь антибиотиками, причем строго по чувствительности возбудителя. Об этом заявила директор по лабораторной медицине «ЛабКвест, к.м.н Любовь Станкевич, также назвав распространенное последствие болезни.
«На фоне микоплазмы у человека часто развивается выраженное воспаление слизистой, она повреждается, и организм перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. И тогда начинается порочный круг — только человек вылез из одного заболевания и через несколько дней он снова заболевает», — отметила врач в беседе с «Известиями».
Вместе с тем врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик рассказала, почему весной часто не хватает витаминов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указала, что в это время года многие женщины пытаются похудеть к лету и ограничивают себя в питании, что приводит к недополучению важных микроэлементов. Также в зоне риска находятся люди с болезнями ЖКТ, которые могут не давать им усваивать микронутриенты.
«Еще добавлю такую непопулярную фразу: при полноценном, разнообразном питании мы получаем с пищей практически все микронутриенты в достаточном количестве. Важно только помнить, что много калорий не равно полноценное питание», — поделилась специалист.
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Психолог объяснил, стоит ли прощать измену
Психолог Лунюшин: решение о прощении измены может принять лишь обманутый партнер
06 апреля 2025, 00:21

Фото: iStock/Nimito

Решение о том, стоит ли прощать измену или нет, может принимать только лишь обманутый партнер. Об этом заявил когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, дело в том, что у разных людей сильно отличается представление о норме в отношениях, какие-то пары не хотят поддерживать классическую форму.
«Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — пояснил он.
Психолог отметил, что, если партнеры изначально обговорили возможность связей на стороне, то предательства и измены быть не может. В классических же отношениях все обстоит иначе — решение о прощении измены может принять лишь обманутая сторона.
«Каждый относится к предательству по-своему. Если человек сильно болезненно к этому относится, то, наверное, не стоит прощать измену. Однако в каждой паре все весьма индивидуально и давать один общий совет для всех — не стоит», — заключил эксперт.
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