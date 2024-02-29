Нутрициолог назвала продукт, который всем нужно есть весной

Фото: IStock/RossHelen
С наступлением весны организм перестраивается, и в этот период ему особенно важна поддержка в виде витаминов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
По словам специалиста, с приходом тепла телу больше не нужно согревать себя. Поэтому можно отказываться от тяжёлых продуктов, заменяя их лёгкими салатами.
Коробейникова подчеркнула, что в рацион нужно добавлять больше зелени, овощей и фруктов. Эти продукты помогут восполнить необходимые витамины.
Читайте также:
«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет
Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка
«Мы сами становимся более активными, нам хочется больше выходить на улицу, чаще гулять. Поэтому и рацион наш становится более лёгким: вместо мяса рекомендуется выбирать более лёгкую для усвоения рыбу, а вместо густого, наваристого жирного супа – лёгкие овощные салаты», — заметила эксперт.
«Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны – это зелень. Её добавляем везде прям пучками. Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зелёный лук — ранней весной он должен быть королём салатов. Он обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Зелёный лук – это про здоровье, иммунитет, молодость и про красоту», — добавила собеседница.Нутрициолог также призвала не забывать о правиле «гарвардской тарелки». Согласно концепции, половину тарелки должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, четверть – белок и ещё четверть — сложные углеводы.
Читайте также:
«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет
Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка
Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
Екатерина Шмакова