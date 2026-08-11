Врач назвал способные вызывать кашель и отеки лекарства от давления

11 августа 2026, 18:12

Врач Хан: лекарство от давления амлодипин может вызвать отеки лодыжек

Фото: istockphoto/fizkes

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан предупредил о побочных эффектах популярных лекарств от гипертонии, которые пациенты часто ошибочно принимают за другие заболевания. Об этом стало известно 9 августа.