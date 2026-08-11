Врач назвал способные вызывать кашель и отеки лекарства от давления
Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан предупредил о побочных эффектах популярных лекарств от гипертонии, которые пациенты часто ошибочно принимают за другие заболевания. Об этом стало известно 9 августа.
В интервью Daily Mail медик пояснил, что сухой кашель может возникать из-за приема рамиприла, а отеки лодыжек — из-за амлодипина. Рамиприл, расширяющий сосуды и снижающий давление, способен стимулировать выработку брадикинина, раздражающего дыхательные пути. Это вызывает хронический сухой кашель, который, по словам Хана, нередко путают с инфекцией: пациенты проходят курсы антибиотиков и делают рентген, но истинная причина остается невыявленной.
Амлодипин, также воздействующий на сосуды, у некоторых пациентов провоцирует задержку жидкости, что проявляется отеками, особенно в области голеней и стоп. Кроме того, возможны учащенное сердцебиение, покраснение лица и шеи. Оба препарата могут вызывать головную боль, головокружение и повышенную утомляемость.
Несмотря на перечисленные риски, специалист подчеркнул высокую эффективность этих средств. Рамиприл снижает вероятность инсультов, инфарктов и почечных осложнений, а амлодипин предотвращает прогрессирование стенокардии. В связи с этим Хан призвал пациентов не отменять лекарства самостоятельно, а при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу для возможной коррекции дозировки или замены препарата.
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