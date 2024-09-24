Назван способ похудеть на четыре кг за месяц без вреда для здоровья

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Полный отказ от хлебобулочных изделий поможет похудеть на четыре килограмма за месяц. Об этом рассказала диетолог Асият Хачирова.
«Хлебобулочные изделия сделаны из муки высшего сорта, а значит, это высококалорийный продукт с низкой питательной ценностью, то есть калорий вы получаете много, а сытость от такого хлеба надолго не сохраняется. Если человек полностью убирает из своего рациона булки, хлеб, то он очевидно начнет худеть», — рассказала Хачирова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, результат наступит довольно быстро. За месяц при отказе от хлебобулочных изделий можно легко похудеть на 2 — 4 кг.
Диетолог пояснила, что легче всего отказаться от хлеба, если в рационе присутствуют различные крупы. При этом Хачирова отметила, что от макаронных изделий из твердых сортов пшеницы отказываться не нужно. В них содержатся правильные углеводы, из которых человек получает продолжительное насыщение. Таким образом, снижение веса будет происходить плавно и без вреда для здоровья, заключила специалист.
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Элина Позднякова