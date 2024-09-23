Перечислены способы борьбы с перееданием

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова назвала действенные способы для борьбы с перееданием. По ее словам, стоит ограничивать порцию до 300-500 грамм за один прием.
«Верным подходом будет ограничивать количество самой порции — одна тарелка без горки. Таким образом, вы обозначите границы порции и не съедите больше нормы, в идеале не более 300-500 грамм за один прием пищи», — рассказала Мещерякова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также посоветовала не спешить съедать всю еду. По ее словам, пищу стоит медленно и тщательно пережевывать, а на прием пищи выделять не менее 30 минут. Именно столько требуется организму для выделения ферментов, обеспечивающих правильную работу пищеварительной системы, пояснила специалист.
Мещерякова также добавила, что перед каждым приемом пищи стоит спросить себя «действительно ли я голодный», а также пить воду в достаточном количестве.
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