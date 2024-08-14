Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты

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Диетолог Ольга Редина позитивно отозвалась о советской диете «Лечебный стол № 8».
Диета, разработанная для людей с лишним весом, эффективно помогает сбросить килограммы.
Она добавила, что негативным фактором такого питания может стать недостаточное поступление в организм некоторых витаминов и минеральных веществ.
А заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что некачественная пищевая промышленность вредит здоровью также, как алкоголь и табак.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.
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«Основное преимущество этой диеты заключается в эффективной потере веса. Снижение калорийности и ограничение потребления жиров и углеводов способствует сжиганию жировых запасов. У человека улучшается обмен веществ, снижается нагрузка на сердце и сосуды, стабилизируется уровень сахара в крови, увеличивается уровень жизненной энергии», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.
Она добавила, что негативным фактором такого питания может стать недостаточное поступление в организм некоторых витаминов и минеральных веществ.
А заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что некачественная пищевая промышленность вредит здоровью также, как алкоголь и табак.
«Очень хорошо, что наконец стали проверять и контролировать пищевую промышленность более плотно. Потому что у нас многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.
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Мелисса Тимофеева