Диетолог Садовская: «Не стоит демонизировать сахар»

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Врач, эндокринолог-диетолог Виктория Садовская заявила, что любой сахар в организме превращается в глюкозу, и если людям без значимых заболеваний употреблять продукты с его содержанием в допустимых количествах, то никакого вреда здоровью это не принесёт.
«Не стоит совсем демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10% от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Садовская.
При этом, по её словам, лучше есть продукты с натуральным источником сахара. К таким продуктам относятся фрукты, овощи, молочные продукты.
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