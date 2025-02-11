Врач назвала полезные качества пиццы

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Пицца, приготовленная по традиционному рецепту, является полезным для здоровья блюдом, так как содержит ликопин, кальций, белок, клетчатку и другие питательные вещества. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, подчеркнув, что лучше готовить ее самостоятельно.
«Именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной. Для теста можно взять не обычную хлебопекарную, а цельнозерновую муку, добавить в нее семена льна. Для начинки — использовать наиболее низкокалорийные компоненты: морепродукты (мидии, креветки, лосось), белое куриное мясо, свежие томаты и другие овощи, твердый нежирный сыр», — посоветовала врач в беседе с RT.Тем временем врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск деменции. В разговоре с «Известиями» специалист пояснила, что к ним относятся фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло, которые содержат трансжиры и насыщенные жиры. По ее словам, эти вещества со временем повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза.
«Такое питание также способствует образованию свободных радикалов и воспалению, которые повреждают нейроны. Употребление продуктов с высоким содержанием соли — более 5 г в день — связано с развитием артериальной гипертензии, которая является фактором риска инсульта и может привести к возникновению деменции», — поделилась Лепилова.Читайте также:
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Данил Пономарев