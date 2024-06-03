Диетолог Соломатина назвала самые полезные яйца

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.
Она отметила, что сам по себе этот продукт очень полезен для здоровья.
Эксперт добавила, что после 50 лет можно есть по одному яйцу в день при отсутствии противопоказаний.
А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде повышенной окисленности организма.
Чтобы избежать этого она рекомендовала добавлять в рацион листовые овощи, овощи с низким содержанием крахмала, цитрусовые, авокадо и некоторые орехи, в то же время ограничивая употребление мяса, сахара, алкоголя, кофеина.
Ранее Полина Журавлева говорила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.
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«Самые полезные яйца — это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий. Отмечу, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом от куриц, поэтому рекомендуется их хорошо термически обрабатывать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Эксперт добавила, что после 50 лет можно есть по одному яйцу в день при отсутствии противопоказаний.
А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде повышенной окисленности организма.
«Закисление организма происходит из-за питания, в котором превалирующее большинство составляет мясо, сладости, пастеризованная «молочка» и мучные изделия. Алкоголь, кофе и чай, курение, а также сочетание белков и углеводов также приводит к этому», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Чтобы избежать этого она рекомендовала добавлять в рацион листовые овощи, овощи с низким содержанием крахмала, цитрусовые, авокадо и некоторые орехи, в то же время ограничивая употребление мяса, сахара, алкоголя, кофеина.
Ранее Полина Журавлева говорила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.
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Мелисса Тимофеева