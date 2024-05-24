Диетолог Журавлева раскрыла опасность майской клубники

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Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева заявила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.
«Что касается ягод и в особенности клубники, нужно быть осторожным, так как появившаяся на прилавках, может быть опасна. Хоть её уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в «норму». Не исключено что фермеры используют пестициды для ее выращивания», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
А нутрициолог Полина Казимирова рекомендовала есть клубнику в небольших количествах и обязательно в свежем состоянии.
«В клубнике много витаминов, но она может вызывать аллергию, как и любой другой продукт. Но аллергическая реакция на неё случается лишь в редких случаях: 3-4% детей до двух лет и 0,5-1% у детей более старшего возраста», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Казимирова.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в день можно съедать не более 200 г клубники.
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Мелисса Тимофеева