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Россиян предупредили о проблемах с психикой весной

Врач Тимощенко: Весной могут обостряться проблемы с психикой
04 апреля 2024, 19:38
Фото: iStock/tommaso79

Фото: iStock/tommaso79

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в весенний период люди могут столкнутся с обострениями проблем с психикой, а также с ЖКТ.
«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

По её словам, кроме этого, могут учащаться случаи ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.


Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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Диетолог Лазуренко заявила о допустимости горького шоколада при похудении
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
«Речь идёт исключительно про горький шоколад. И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — пояснила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк отмечала, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#диетолог
#шоколад
#терапевт
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Врач Степаненко предостерёг водителей от корвалола из-за снотворного действия
04 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
«Этот препарат кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но и потому, что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — пояснил в беседе с Газета.ру Степаненко.

Он добавил, что в принципе кардиологические препараты употреблять можно при вождении машины пи условии, что терапия подобрана корректно и дозировки соблюдены.

Ранее эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявлял, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.

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В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
04 апреля 2024, 17:29

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Воскресенские офтальмологи вернули зрение 76-летней пациентке, которая не видела с детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу из-за ухудшения зрения и боли в глазах. Во время диагностике выявили гиперметропию и астигматизм .

«На момент поступления женщина фактически не видела одним глазом. Во время операции мы имплантировали искусственный хрусталик, который был изготовлен специально для пациентки с учетом высокой дальнозоркости и астигматизма. Благодаря вмешательству, нам удалось компенсировать дальнозоркость и астигматизм, что позволило существенно улучшить зрение. Операция прошла успешно и заняла около 10 минут — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.

Стоит отметить, что сейчас женщина проходить амбулаторное лечение.

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#воскресенск
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Названы неожиданные причины появления перхоти
Врач Захарова: Перхоть могут вызвать диабет и иммунодефицит
04 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-дерматовенеролог Анна Захарова заявила, что к риску появления перхоти могут привести сахарный диабет и иммунодефицит.
«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай», — отметила в беседе с «Москвой 24» Захарова.

Кроме этого, влияют на шелушение головы стрессы, гормональные сбои, питание и неправильный уход за кожей головы.

А врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

До этого россиянам раскрыли как правильно и без вреда для здоровья выполнять разминку. Как пишет Общественная Служба Новостей, важно соблюдать тайминг и разминаться не более 5-10 минут, не выполнять резких и скачкообразных движений, концентрироваться на дыхании, учитывать свои физическую подготовку и ограничения, а также делать упражнения регулярно.

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#врач
#питание
#ограничения
#заболевания
#уход
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Врач Терушкин: Бессонница может спровоцировать болезни Паркинсона и Альцгеймера
04 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявил, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.
«Если сна недостаточно или его качество оставляет желать лучшего, нервная система остаётся на взводе, в мозгу остаются белковые продукты обмена, ухудшается память, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, падает иммунитет. Чувствовать мы себя начинаем вяло, работа дается сложнее — умственные процессы замедляются», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терушкин.

По его словам, о хронической бессоннице говорят такие симптомы, как сложность засыпания в течение нескольких часов, пробуждения среди ночи, ранний подъём. При наблюдении у себя всех этих симптомов в течение нескольких месяцев врач рекомендовал обращаться к специалистам.

Ранее опрос Rambler&Co показал, что 42% россиян считают себя «жаворонками», 31% — «совами», 27% отметили, что могут адаптироваться к любому режиму сна.

«Более трети респондентов отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — приводит RT текст соответствующего исследования.

А опрос Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.

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#сомнолог
#иммунитет
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В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см
04 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Металлический шарк диаметром полтора сантиметра извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Операцию по извлечению инородного тела провели под общим наркозом. При этом удалось обойти без разрезов: шарик достали при помощи эндоскопа и гастроскопа. Операция, продолжавшаяся около десяти минут, прошла успешно», — говорится в сообщении.
Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что за прошлый год в медучреждении было около 20 подобных случаев: поступали дети, проглотившие монеты, шарики, мелкие детали от конструкторов и прочее. Как правило, это дети от года до четырёх лет, однако такие происшествия бывают и с ребятами постарше.

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#минздрав мо
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В Подмосковье закупят около 200 медицинских приборов для выявления и лечения онкологии
04 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

192 единицы медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний закупят для больниц и поликлиник Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Сапанюка.
Министр Сапанюк добавил, что современная медицинская техника позволяет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии, что в разы увеличивает эффективность лечения. В частности, по итогам прошлого года выявление онкологических болезней на ранних стадиях увеличилось в Московской области на 2,5%.

Современное медицинское оборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#медицина
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#подмосковье
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Как «Виагра»: врач назвал сок, который повышает потенцию у мужчин
Врач Кутушов: берёзовый сок действует на мужское здоровье как «виагра»
04 апреля 2024, 07:00

Фото: istock / kazuma seki

Березовый сок является одним из самых натуральных и полезных природных напитков. Сок берёзы содержит множество витаминов, минералов и других питательных веществ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
«Березовый сок это благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников» — отметил врач.
Кроме того, берёзовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом и помогает вывести токсины и избыточные соли из организма.

Этот сок также положительно влияет на работу пищеварения и улучшает работу кишечника. Он также очищает печень, поддерживая ее функции и помогая справиться с желтухой, отметил Кутушов.

Врач заявил, что крайне полезно будет пить березовый сок во время поста, чтобы поддержать здоровье. Он также указал на полезность этого продукта для беременных женщин и людей, страдающих от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений. Главное — соблюдать меру.

«Употребляйте утром, натощак, по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — посоветовал Кутушов.
Также березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкусовых качеств. Врач порекомендовал пить сок курсами по 1-2 месяца, с перерывами.

В заключении Кутушов предупредил, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

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#здоровье
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#сок
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«Адская смесь»: Эксперт рассказал об опасном составе колбасных изделий
Ведущий Малозёмов рассказал, как колбасные изделия провоцируют развитие рака
04 апреля 2024, 06:56

Фото: istock / lusia599

Регулярное употребление колбасы, сосисок и других похожих продуктов повышает риск развития рака кишечника. Об этом предупредил ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов, передаёт радио Sputnik.
«В колбасных изделиях при изготовлении образуется какая-то адская смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок, таких как нитритная соль, которая должна предотвращать порчу и убивать вредные бактерии», — заявил эксперт.
Он пояснил, что колбаса, бекон, ветчина и аналогичные продукты относятся к ультрапереработанным и могут навредить при регулярном употреблении.

«Это доказанный канцероген, даже в самом приятном и вкусном виде. Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника. По данным международных организаций, каждые 50 граммов таких продуктов в сутки на 18% повышают риск рака толстого кишечника», – обратил внимание специалист.
Малозёмов также указал на вред фермерской колбасы, которая не отличается по качеству от магазинной. Специалист пояснил, что при её изготовлении не всегда соблюдаются стандарты, которые внедрены на крупных производствах.

В заключении эксперт призвал максимально сократить употребление колбасных изделий и рассматривать их, как деликатес.

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