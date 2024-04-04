Россиян предупредили о проблемах с психикой весной

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Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в весенний период люди могут столкнутся с обострениями проблем с психикой, а также с ЖКТ.
«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
По её словам, кроме этого, могут учащаться случаи ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.
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