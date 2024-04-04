Врач Степаненко предостерёг водителей от корвалола из-за снотворного действия

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Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
«Этот препарат кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но и потому, что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — пояснил в беседе с Газета.ру Степаненко.
Он добавил, что в принципе кардиологические препараты употреблять можно при вождении машины пи условии, что терапия подобрана корректно и дозировки соблюдены.
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