Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Фото: iStock/teine
Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
«Много витамина К — для нормальной свертываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Соломатина.
Кроме этого, растение обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.
Однако продукт, по словам специалиста, лучше не есть людям со склонностью к образованию камней в почках, а также при гастритах, язвах, колитах, панкреатитах.
А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заметила, что питание является лишь одним из многих факторов, влияющих на продолжительность жизни. По её словам, как таковых продуктов, которые бы помогали жить дольше, нет. Однако более долгой и здоровой жизни может способствовать правильно выстроенный рацион.
«Предпочтение следует отдавать натуральной пище с щадящей обработкой для сохранения всей питательной ценности. Лучше избегать рафинированных продуктов, пресыщенных глютеном, жиром в сочетании с солью и сахарами, и всеми прочими добавками, которые могут содержаться в еде, созданной промышленным способом», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
Читайте также:
Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
Мелисса Тимофеева