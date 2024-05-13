Названа допустимая доза ягод в день

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Врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявила, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день.
Она пояснила, что переедание ягод может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
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«Ягоды надо вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Это поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, из-за чего при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Стрельникова.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
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Мелисса Тимофеева