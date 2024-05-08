Названы методы не толстеть в праздники

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Диетолог Наталия Гридина заявила, что для того, чтобы не набрать вес во время праздников, лучше употреблять как можно меньше калорийной пищи, а также по возможности ограничить или исключить сладкое и солёное.
«Постарайтесь создать тарелку, где половина будет овощной, четверть состоять из белка, а еще одна четверть — из круп и хлеба. Рассчитайте примерное количество калорий блюд и добавьте диетические и вкусные опции. Это может быть греческий салат, запеченные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, или гуакамоле с томатами и огурцами», — добавила в беседе с «Известиями» Гридина.
Кроме этого, надо сохранять физическую активность и стараться придерживаться осознанного питания без стресса.
А диетолог Ольга Редина отметила, что для сохранения фигуры при выборе шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса.
«Шашлык из белого мяса курицы или индейки легко переваривается и содержит небольшое количество жира в отличие от свинины. Также в птице много белка, который надолго насыщает организм и не способствует набору лишних килограммов», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
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