Диетолог Соломатина раскрыла, какие фрукты не рекомендованы людям после 50 лет

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.
«После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Также она рекомендовала не сочетать дыни и арбузы с солёной пищей, поскольку это способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления.
До этого россиянам напомнили о пользе капусты. Специалисты отмечают, что растение способно нормализовывать работу кишечника, защищать клетки от свободных радикалов и даже снижать риск развития рака. Как уточняет Общественная Служба Новостей, капуста полезна для здоровья глаз.
Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
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