Диетолог Войт объяснила пользу подсолнечного масла

Фото: iStock/amixstudio
Диетолог Кристина Войт заявила, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
«Большая концентрация омега-6 ненасыщенные жирных кислот, витамины группы В, высокое содержание витамина Е, а также основные необходимые макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо. В подсолнечном масле также содержится около 5,0 мкг витамина K, он нужен для работы почек и обмена веществ в мышцах и соединительной ткани», — пояснила в беседе с NEWS.ru Войт.
Ранее кардиолог Асият Хачирова заявляла, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
Читайте также:
Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред
Названа диета, которая может привести к смерти
Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами
Мелисса Тимофеева