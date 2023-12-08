Диетолог Соломатина рекомендовала переходить на тяжёлую еду зимой

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в зимний период лучше употреблять более тяжёлую пищу.
«Переходим на более тяжёлую еду, которая дольше переваривается. Это различные бульоны из курицы, рыбы, индейки, на основе овощей. На гарниры тоже оставляем овощи, они могут быть тушёными, запечёнными. Оставляем цельнозерновой хлеб, каши. Можно включить в рацион сало. Побольше специй: перец, имбирь, горчица, хрен. Не забываем о питьевом режиме, нужно пить побольше воды, включать такие напитки, как травяные чаи, тёплые морсы из брусники, клюквы, облепихи. На десерт — запечённые яблоки, груши», — пояснила в беседе с RT Соломатина.
Она добавила, что какао с корицей или с ванилью могут помочь в борьбе с зимней хандрой. При этом, специалист предостерегла от употребления горячих напитков, поскольку они могут повредить слизистую.
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