Названы продукты для профилактики деменции

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Китайская и японская кухня могут предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера. О пользе такого питания рассказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи, сообщает The Sun.
Он отметил, что национальные японские, китайские, индийские блюда, а также рацион народов Средиземного моря полезны, поскольку содержат много овощей, фруктов, зелени, морепродуктов и орехов. А эти продукты крайне полезны для профилактики когнитивных расстройств.
Специалист также отметил, что предрасположенность к старческому слабоумию больше присуща тем, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет лишний вес. Также развитие деменции может провоцировать наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов онкологии.
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«Диета, в которой нет акцента на мясе, особенно красном мясе, насыщенных жирах и ультраобработанных продуктах, связана с более низким риском болезни Альцгеймера», — рассказал эксперт.
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Алина Юрчак