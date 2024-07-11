Против старения: Нутрициолог развеяла миф о вреде шоколада

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
11 июля во всем мире празднуется день шоколада. Принято считать, что шоколад для здоровья вреден, потому что в нем содержится большое количество сахара.
Однако нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.
Она уточнила, что в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо нет какао-бобов совсем, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.
По словам нутрициолога, шоколад полезен, потому что в нем есть множество антиоксидантов.
По мнению Жанны Коробейниковой, если человек зависим от шоколада, то стоит проверить количество магния в его организме.
Говоря о норме шоколада в день Коробейникова сказала, что все сугубо индивидуально, однако есть один секрет.
Читайте также:
Диетолог раскрыла, какие заболевания может спровоцировать мороженое
Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада
Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка
«Важно подружиться с ним. Например, знать, что содержание какао-бобов и какао-порошка именно в горьком шоколаде должно быть более 80%, а в составе не должно быть сахара», — сказала эксперт.
Она уточнила, что в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо нет какао-бобов совсем, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.
По словам нутрициолога, шоколад полезен, потому что в нем есть множество антиоксидантов.
«Он помогает бороться с окислительным стрессом, со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же он богат клетчаткой. Не стоит забывать, что он дарит прекрасное настроение, увеличивает серотонин, который отвечает за ощущение счастья и поднятия либидо. Смело можем называть его антистресс-продуктом, как морепродукты, грецкие орехи и цитрусовые», — объяснила специалист.
По мнению Жанны Коробейниковой, если человек зависим от шоколада, то стоит проверить количество магния в его организме.
Говоря о норме шоколада в день Коробейникова сказала, что все сугубо индивидуально, однако есть один секрет.
«Его стоит есть в качестве десерта в первой половине дня после основного приема пищи, чтобы сгладить уровень глюкозы в крови и инсулиновую реакцию на него. 2-3 дольки шоколада в день с утра после завтрака вреда не принесут точно. Можно добавлять в десерты, в кашу, в выпечку», — заключила эксперт.
Читайте также:
Диетолог раскрыла, какие заболевания может спровоцировать мороженое
Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада
Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка
Анастасия Бондарева