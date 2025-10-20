Логопед: Отсутствие зрительного контакта у детей не всегда говорит об аутизме
Отсутствие зрительного контакта у ребёнка может быть связано не только с нарушениями развития, но и с особенностями характера или состоянием. Об этом рассказала логопед-дефектолог и сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова.
В беседе с Life.ru специалист отметила, что у спокойных и замкнутых детей зрительный контакт формируется дольше — это способ снизить тревожность. У младенцев до шести месяцев его отсутствие является нормой. Также временно избегать взгляда ребёнок может из-за усталости, проблем со слухом или зрением.
Мельникова отметила, что тревогу должны вызывать ситуации, когда ребёнок старше полутора лет не реагирует на имя, не следит за лицом взрослого, не показывает на предметы и избегает общения. Такие признаки могут указывать на расстройства аутистического спектра, но диагноз ставится только при сочетании нескольких симптомов.
