Снег с дождем обрушился на Москву в преддверии майских праздников
Жители нескольких районов столицы и Подмосковья наблюдают не самую приятную картину для конца второго месяца весны. С неба валит мокрый снег, а до 28 апреля включительно в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.
Как сообщает издание SHOT со ссылкой на подписчиков, непогода обрушилась на юг и юго-запад Москвы. Апрельский снегопад также зафиксировали в Наро-Фоминске, Чехове и других городах области.
По словам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание вплоть до минусовых температур. Высока вероятность образования гололеда на трассах и тротуарах, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Ранее мы пообщались с главой прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым и выяснили у него, какая будет погода в столице и Подмосковье на майские праздники.
