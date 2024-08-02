Названа диета, которая может привести к смерти

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Кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
Также она отметила вред диеты Аткинса.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.
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«Сыроедение — несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.
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Мелисса Тимофеева