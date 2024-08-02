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Названа диета, которая может привести к смерти

Кардиолог Хачирова не рекомендовала практиковать сыроедение
02 августа 2024, 13:49
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
Также она отметила вред диеты Аткинса.

«Сыроедение — несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.



Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.

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#продукты
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#питание
#диета
#здоровье
Обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли около 300 женщин
02 августа 2024, 13:59

Фото: iStock/Mykola Sosiukin

Уже почти 300 женщин прошли обучение в восьми центрах грудного вскармливания, открытых при родильных домах и перинатальных центрах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этих центрах женщинам рассказывают, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. (…) Всего с начала работы первого такого центра соответствующее обучение прошли почти 300 женщин», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в текущем году центры грудного вскармливания открылись при Наро-Фоминском и Видновском перинатальных центрах, а также в Одинцовском и Балашихинском родильных домах.

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Названа диета, которая может привести к смерти

Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании

Подмосковные врачи извлекли из пациента 11-сантиметровый тромб-убийцу
#медицина
#здравоохранение
#младенец
#мать
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании
02 августа 2024, 12:23

Фото: iStock/SementsovaLesia

Если женщина, которая кормит младенца грудью, будет пить алкоголь, это может негативно отразиться не только на её здоровье, но и на здоровье малыша — вне зависимости от дозы употреблённого спиртного. Об этом предупредил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество эталона, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка. Дети, чьи мамы выпивают и при этом продолжают кормить грудью, становятся нервными, раздражительными, у них может нарушиться сон и аппетит», — рассказал Холдин.
Он добавил, что алкоголь негативно влияет на все органы и системы растущего организма. Кроме того, из-за спиртных напитков может ухудшиться выработка грудного молока — вплоть до его полного исчезновения.

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#алкоголь
#спирт
#младенец
#дети
#мать
#нарколог
#здоровье
#минздрав мо
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Подмосковные врачи извлекли из пациента 11-сантиметровый тромб-убийцу
02 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/stefanamer

Тромб длиной 11 сантиметров удалили у 76-летнего пациента врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина попал в больницу с жалобами на тянущие боли в правой части живота и отёк правой ноги. Диагностика выявила у пациента подвижный 11-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Это самая крупная вена в организме, она впадает в правое предсердие и по ней тромб в любой момент мог переместиться в сердце, а потом в лёгочную артерию.

Пациента отправили на операцию.

«Мы выполнили удаление 11-сантиметрового тромба. Такие тромбы называются «тромб-убийца», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к неминуемой быстрой смерти. Затем мы установили в нижнюю полую вену защитное устройство – кава-фильтр, который улавливает тромбы и предотвращает их попадание в сердце и лёгочную артерию», — рассказал хирург отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ Максим Капранов.

Операция была малоинвазивной, катетер для удаления тромба провели через ярёмную вену. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила

Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами

В Воскресенске заработал новый центр амбулаторной онкопомощи
#моники
#врачи
#хирург
#медицина
#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила
Врач Жемчугов заявил о риске заражения от клещей и комаров
01 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/martinatobolova

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что лихорадкой Западного Нила россияне могут заразиться от укусов клещей и комаров.
«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелётными заражёнными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей.

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#вирус
#животное
#клещи
#птицы
#врач
#комары
#симптомы
#вирусолог
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Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами
01 августа 2024, 20:28

Фото: iStock/Ljupco

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
«Увеличение количества людей, доживших до своего ожирения, связано с ростом цен на продукты питания. Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты. Люди отдают предпочтение дешёвым продуктам с низкой питательной ценностью, которыми насытиться можно лишь в объёме. От того и стремительно набираются лишние килограммы», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

По её словам, роль в этих процессах играет и гиподинамия, которая особенно касается тех, кто работает из дома дистанционно. Малая подвижность также ведёт к накоплению лишних килограмм, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году.

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#дома
#люди
#здоровье
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В Воскресенске заработал новый центр амбулаторной онкопомощи
01 августа 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в Воскресенской больнице. Это сделает доступнее медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями из Воскресенска и Егорьевска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В новом центре ежедневно будут получать помощь около 200 пациентов. Они смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии. Центр амбулаторной онкопомощи в Воскресенске стал 25-м в подмосковной сети», – сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
На базе центра открыт дневной стационар на 10 коек. Помимо лечения, доступны КТ- и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследование и лабораторная диагностика. Есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Все услуги центра оказываются по ОМС.

При подозрении на онкозаболевание пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врач-терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники.

Для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта запись через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#воскресенск
#егорьевск
#больница
#онкология
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой провели более 1 млн консультаций
01 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сотрудники кардиопульта, работающего на Московской областной станции скорой помощи, провели уже более 1 млн консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря работе консультационного центра бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают её, оценивают состояние пациента, и бригада принимает решение о его госпитализации.
«Для пациентов с подозрением на инфаркт очень важна оперативность. За время работы кардиопульта специалисты провели более 1 млн консультаций. В 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в 4% определён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Все бригады подмосковной скорой помощи оснащены новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Именно благодаря этому стала возможной работа кардиопульта.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#кардиолог
#сердце
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Что делать, если обжёгся: Советы травматолога и эффективные методы первой помощи
Травматолог Терновой рассказал о правилах оказания первой помощи при ожогах
01 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

В России от ожогов ежегодно страдают тысячи людей. Повреждения могут быть вызваны огнём, горячими жидкостями, электрическим током и солнечными лучами.
О том, как оказать первую помощь пострадавшему в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

В первую очередь необходимо удалить источник, которым может быть огонь, кипящая жидкость или электрический ток. С пострадавшего необходимо оперативно снять одежду, так как она быстро нагревается. Далее следует поставить человека под холодную воду, поскольку, даже при полном устранении источника, нагрев кожи продолжается из-за переданной энергии. Холодная вода также послужит обезболивающим. После этого пострадавшему нужно дать противовоспалительные препараты, например, из группы ибупрофенов.

«Далее нужно оценить состояние пациента и его ожоги. Если ожоги с волдырями, заполненными красной мутной жидкостью, то следует вызвать скорую помощь, поскольку повреждение более 30% тела при ожогах средней степени тяжести может привести к тяжелым последствиям: ожоговой болезни, поражению почек, а в пожилом возрасте – к смерти».
Если же человек получил ожог от солнечных лучей, то важно сначала установить степень повреждения. Слабая степень – это покраснение, при более серьёзном повреждении уже появляются волдыри.

Тяжёлые ожоги могут возникать при длительном нахождении человека под солнцем, например, если он уснул на пляже. В таком случае, помимо волдырей у пострадавшего случится тепловой удар и обезвоживание. В такой ситуации человеку нужно сразу дать противовоспалительные препараты и большое количество воды.

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#здоровье
#первая помощь
#врач
#температура
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Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови из-за травмы груди с имплантом
01 августа 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летнюю женщину с сильной кровопотерей из-за травмы сосуда в груди с имплантом, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в больницу с жалобой на резкое болезненное увеличение груди. Обследование показал, что в капсулу установленного ранее импланта выливается кровь из повреждённого сосуда. Выяснилось, что повреждение произошло из-за резкого движения рукой. На момент обследования кровопотеря составила около 500 миллилитров, поэтому требовалась немедленная операция.

В министерстве отметили, что при подобных травмах пациенткам, как правило, удаляют имплант, из-за чего потом приходится идти на повторную маммопластику. Но в этот раз хирурги сумели обойтись без удаления.

«Мы вынули имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды и остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, а затем аккуратно поставили его на место. Операция заняла примерно 40 минут», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.
Реабилитация прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Повторная операция её не требуется.

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#мытищи
#операция
#хирург
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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