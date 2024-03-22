Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить

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Некоторая вода может повышать артериальное давление. Об этом предупредила телеведущая-терапевт Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи «Жить здорово!».
Суточной нормой потребления воды считается 30 мл жидкости на 1 кг массы человека, однако не любая вода подходит для утоления жажды.
Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал про медицинские исследования с газированной водой. Анализ проводится с участием ста человек. Испытуемых просили не пить воду на протяжении 12 часов, а потом употребить 400 мл газировки и обычной воды. Выяснилось, что газированная вода утоляет жажду лучше. Также важна и температура воды. Малышева отметила, что нужно пить воду температурой 4 градуса.
Условно пищеварительный тракт делится на этажи. На первом находится желудок и крупный газовый пузырь. Газы поднимаются в желудок, попадают в жёлчный пузырь, после чего человек их отрыгивает. В кишечник эти газы не попадают, там находятся только газы, вызванные деятельностью бактерий.
Врачи призвали гипертоников использовать только столовую воду, так как в ней наименьшее содержание соли. В минеральной лечебно-столовой и лечебной водах соли достаточно много, что может повышать артериальное давление. Помимо этого, содержащийся в такой воде натрий задерживается в стенке сосуда и вызывает его отек.
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Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал про медицинские исследования с газированной водой. Анализ проводится с участием ста человек. Испытуемых просили не пить воду на протяжении 12 часов, а потом употребить 400 мл газировки и обычной воды. Выяснилось, что газированная вода утоляет жажду лучше. Также важна и температура воды. Малышева отметила, что нужно пить воду температурой 4 градуса.
Врачи призвали гипертоников использовать только столовую воду, так как в ней наименьшее содержание соли. В минеральной лечебно-столовой и лечебной водах соли достаточно много, что может повышать артериальное давление. Помимо этого, содержащийся в такой воде натрий задерживается в стенке сосуда и вызывает его отек.
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Алина Юрчак