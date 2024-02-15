Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе

Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе

Диетолог Соломатина: Кофе может способствовать похудению
15 февраля 2024, 17:36
Фото: istockphoto.com/amenic181

Фото: istockphoto.com/amenic181

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что кофе может помогать в похудении, так как улучшает метаболизм.
Напиток также стимулирует выработку гормона счастья, и человеку не хочется заедать стресс или плохое настроение.

«Кофе может многим заменить привычные сладости. В период стресса часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы, а кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.


Однако врач предостерегла от употребления кофе натощак, поскольку напиток может повредить слизистую желудка.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов обозначил опасность искусственного интеллекта в медицине.

«По данным американских врачей, при постановке диагноз «сепсис» их западный ИИ допустил ошибку в 50% случаев. То есть 50 из 100 пациентов он «похоронил». И тем товарищам, которые хотят лечиться с помощью ИИ, я бы порекомендовал обратить на это внимание и подумать, прежде чем обращаться и вести к этому других людей», — высказал мнение в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

В то же время стало известно, что в Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований.

Читайте также:

Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара

Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи

Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований
#врач
#кофе
#опасность
#стресс
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Кондратьев: «Тайминг в детской онкологии составляет 21 день»
15 февраля 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Golfcuk

Заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Глеб Кондратьев рассказал о том, что очень важно вовремя определить диагноз ребёнка.
От этого, по его словам, зависит прогноз и дальнейшее лечение.

«Тайминг в детской онкологии составляет 21 день. Поэтому, если тайминг приходится на 31 декабря или день рождения, лечение начнётся 31 декабря или в день рождения. В ситуации с химиотерапией мы говорим о привыкании организма к чему-либо. Опухоль начинает понимать, что может победить. Она коварна, и у нас должны быть механизмы не дать ей поднять голову», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Кондратьев.

Он отметил, что лечение онкологии у ребёнка может агрессивно, но вполне управляемо.

Ранее научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у маленьких пациентов и подростков.

Читайте также:

Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

Врачи рассказали о трёх эффективных средствах от прыщей

Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
#врач
#прогноз
#опухоль
#рак
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, когда лучше сделать пилинг
Косметолог Богачева посоветовала пройти процедуру до весны
15 февраля 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/Kyryl Gorlov

Врач-дерматолог, косметолог Светлана Богачева заявила, что лучше всего сделать пилинг до весны.
В это же время специалист посоветовала пройти курс фотоомоложения, которая в сочетании с пилингом даст больший эффект.

«В конце зимы я советую пациентам пройти курс фотоомоложения лица BBL. Процедура помогает избавиться от пигментных пятен, ярко-выраженных сосудов и сосудистой сетки, и выравнивает тон лица. Но важно успеть пройти курс до наступления весны, так как активные солнечные лучи повышают риск, связанный с ультрафиолетовой нагрузкой», — добавила в беседе с Газета.ру Богачева.

Она также заявила и о противовоспалительном эффекте процедуры.

Ранее врач-косметолог Елена Анойко заявляла, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.

Читайте также:

Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин

Названо лучшее время для шлифовки и пилингов

Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники
#врач
#курс
#косметолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В травмпункте Мытищинской больницы заработал новый рентген-аппарат
15 февраля 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентген-аппарат поступил в травмпункт Мытищинской больницы, он начал работать в отремонтированном диагностическом кабинете, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Новый аппарат для рентгена заработал в травмпункте Мытищинской больницы, на его закупку и ремонт кабинета было направлено порядка 20,3 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

Рентген-кабинет в травмпункте работает круглые сутки, в день на нём можно проводить до 80 исследований. Снимок делается в цифровом формате и сразу отправляется на медицинский сервер, откуда его сможет получить врач из поликлиники или из больницы. Аппарат отличает высокое качество снимков и сниженная лучевая нагрузка на пациента.

Всего в медучреждения Московской области до конца года планируется закупить 85 цифровых рентген-аппаратов. Обновление медицинского оборудования проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёве в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

Перечислены неожиданные симптомы рака глаз

Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 380 тысяч человек
#мытищи
#рентген
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара
Врач Тихомирова: Отказ от сахара способствует улучшению когнитивных функций
15 февраля 2024, 16:46

Фото: istockphoto.com/Tamara Chuchkova

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что после отказа от сахара в организме происходят изменения, которые способствуют улучшению настроения, улучшению когнитивных функций.
«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным», — объяснила в беседе с Газета.ру врач.

Также отказ от употребления сахара способствует уходу лишней отёчности.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости

Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы

Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
#врач
#диетолог
#человек
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены неожиданные симптомы рака глаз
Врач Иванов отнёс покраснение и быструю утомляемость глаз к симптомам болезни
15 февраля 2024, 16:00

Фото: istockphoto.com/LittleBee80

Онколог, онкохирург Антон Иванов заявил, что такие симптомы, как покраснение и быструю утомляемость глаз, а также расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, прогрессивное ухудшение зрения могут указывать на рак.
«Симптоматика онкологических заболеваний глаза может различаться в зависимости от типа раковой опухоли. Так, если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности», — отметил в беседе с Газета.ру Иванов.

Он пояснил, что причины развития заболевания могут быть самыми разными, среди которых экология, радиация, наследственная предрасположенность, негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, ВИЧ-инфекции и т. д.
В случае обнаружения у себя каких-либо симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.

Ранее врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявил, что изжога может быть симптомом рака желудка.

Читайте также:

Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи

Врач Абсалямов предупредил об опасном источнике изжоги
#лечение
#врач
#хирург
#глаза
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное
15 февраля 2024, 13:44

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у детей.
Он отметил комплексное лечение рака у детей, которое может включать в себя химиопрепараты, иммунотерапию, трансплантацию, лучевую терапию и т. д.

«Основная часть онкологических заболеваний детей имеет лечение лекарственное, то есть консервативное, не хирургическое. Поэтому 50% онкологических заболеваний кроветворной и иммунной системы вообще не видят ножа», — прокомментировал в беседе с RT Румянцев.

При сложных диагнозах, например таких, как опухоли мозга, для лечения ребёнка подключается сразу несколько специалистов разных направлений.

Ранее кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус заявили о том, что шаурма способна снизить риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета. Как пишет utro.ru, например, лаваш содержит марганец, который может предупредить риск развития диабета.

Также врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус делились секретами борьбы с прыщами. Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.

Читайте также:

Врачи рассказали о трёх эффективных средствах от прыщей

Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда

Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля
#врачи
#лечение
#дети
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 380 тысяч человек
15 февраля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 380 тысяч жителей Московской области старше 18 лет прошли диспансеризацию за первые полтора месяца 2024 года, в ходе обследований было выявлено более 7 тысяч различных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
В ходе обследований было обнаружено около 3 тысяч случаев заболевания сердечно-сосудистой системы, 400 случаев сахарного диабета, а также 90 случаев онкологических заболеваний. Пациентов с обнаруженными в ходе диспансеризации проблемами со здоровьем направили на дополнительные консультации и назначили лечение.

Для того, чтобы пройти бесплатную диспансеризацию в Московской области, надо обратится в свою поликлинику. С собой понадобится полис ОМС и паспорт. Кроме того, записаться можно по телефону 122 или через региональный портал госуслуг.

Читайте также:

В Щёлковской больнице диспансеризацию прошли за день более 180 человек

Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи
#диспансеризация
#светлана стригункова
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлковской больнице диспансеризацию прошли за день более 180 человек
15 февраля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 180 жителей Щёлкова, Фрязина и Лосино-Петровского проверили своё здоровье в Щёлковской больнице в единый день диспансеризации в феврале, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диспансеризацию прошли 183 человека, из них на второй этап диспансеризации, предполагающий более тщательные исследования, были направлены 92 человека», — рассказал заведующий поликлиникой Щёлковской больницы Гарик Агаханян.
В частности, на дополнительные исследования в связи с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой системы были направлены 46 пациентов, с подозрением на сахарный диабет — 12 человек и два человека — с подозрением на онкологические заболевания.

В министерстве напомнили, что диспансеризацию проходят в поликлинике бесплатно — по полису ОМС. Записаться на профилактическое обследование можно через портал госулуг или по единому номеру 122.

Читайте также:

Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи

В Институте ядерной медицины в Химках заработал первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер
#щёлково
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
15 февраля 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга закупят для больниц Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Передвижные рентгеновские аппараты используются при проведении операций. За три года мы поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим еще 21 аппарат, на данные цели в бюджете заложено более 270 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Новые аппараты, позволяющие в режиме реального времени получать рентгеновские изображения под различным углом, поставят в 15 подмосковных больниц. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

В Институте ядерной медицины в Химках заработал первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер

Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья

Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф