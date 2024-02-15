Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе

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«Кофе может многим заменить привычные сладости. В период стресса часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы, а кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Ранее профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов обозначил опасность искусственного интеллекта в медицине.
«По данным американских врачей, при постановке диагноз «сепсис» их западный ИИ допустил ошибку в 50% случаев. То есть 50 из 100 пациентов он «похоронил». И тем товарищам, которые хотят лечиться с помощью ИИ, я бы порекомендовал обратить на это внимание и подумать, прежде чем обращаться и вести к этому других людей», — высказал мнение в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
В то же время стало известно, что в Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований.
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