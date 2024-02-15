Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара

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«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным», — объяснила в беседе с Газета.ру врач.
Также отказ от употребления сахара способствует уходу лишней отёчности.
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