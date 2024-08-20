«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов

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Все чаще в различных заведениях люди выбирают кофе на безлактозном или растительном молоке. Кажется, что это мода и отказ от общепринятых молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чем опасность лактозы и почему люди ее так боятся?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о том, что лактоза может не переноситься людьми, у которых уменьшается фермент, перерабатывающий молочный сахар.
Однако, по словам диетолога, это не значит, что нужно исключать молочные продукты полностью, ведь они являются источников белка и кальция.
Она добавила, что для понимания переносимости или непереносимости достаточно проследить за самим собой или сделать водородно-дыхательный тест.
Непереносимость лактозы, по ее словам, может развиться с возрастом, но если полностью исключить молочные продукты, то получится дефицит кальция, который приведет к проблемам с суставами, зубами и давлением.
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«Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул», — объяснила врач.
Однако, по словам диетолога, это не значит, что нужно исключать молочные продукты полностью, ведь они являются источников белка и кальция.
«50-100 миллилитра молока в день можно включить, потому что это хороший источник белка и кальция. Можно попробовать варианты безлактозного молока, кисло-молочных продуктов. Для тех, у кого легкая и средняя непереносимость, можно просто уменьшить количество. Есть люди, у которых после молочки возникает профузный понос, как раз им полностью надо исключить молочные продукты», — сообщила эксперт.
Она добавила, что для понимания переносимости или непереносимости достаточно проследить за самим собой или сделать водородно-дыхательный тест.
«У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость», — заявила врач.
Непереносимость лактозы, по ее словам, может развиться с возрастом, но если полностью исключить молочные продукты, то получится дефицит кальция, который приведет к проблемам с суставами, зубами и давлением.
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Анастасия Бондарева