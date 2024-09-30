Врач-дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как бороться с растяжками

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Растяжки, также называемые атрофическими полосами или стриями, представляют собой рубцы на коже, которые образуются в местах её максимального растяжения. Изначально они имеют сине-фиолетовый цвет, но со временем обесцвечиваются, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Растяжки часто возникают в подростковом возрасте, во время беременности, при интенсивных физических нагрузках или резком изменении массы тела. Иногда они могут быть связаны с врождёнными аномалиями структуры кожи.
Основные факторы, способствующие появлению растяжек:
У молодых людей рубцы на коже обычно возникают на спине и коленях, у мужчин — на ягодицах, у женщин — на бёдрах и голенях, а у беременных — на животе и груди.
Для предотвращения появления растяжек важно поддерживать здоровый вес и следить за состоянием эндокринной системы, особенно в период полового созревания и беременности.
Чтобы повысить упругости кожи рекомендуется принимать контрастный душ, делать массаж жёсткими мочалками и использовать увлажняющие средства.
Кроме того, в профилактику растяжек входит:
Если растяжки уже сформировались, существует ряд методов, направленных на уменьшение их видимости:
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Основные факторы, способствующие появлению растяжек:
- генетическая предрасположенность. Если у ваших родителей или близких родственников были растяжки, вероятность их появления у вас повышается;
- обезвоженность кожи. Недостаток влаги в коже может привести к потере её упругости и эластичности, что увеличивает риск возникновения растяжек;
- несбалансированное питание. Недостаток микронутриентов, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, может негативно сказаться на состоянии кожи и повысить вероятность появления растяжек.
Фото: istockphoto / Photodjo
У молодых людей рубцы на коже обычно возникают на спине и коленях, у мужчин — на ягодицах, у женщин — на бёдрах и голенях, а у беременных — на животе и груди.
Для предотвращения появления растяжек важно поддерживать здоровый вес и следить за состоянием эндокринной системы, особенно в период полового созревания и беременности.
Чтобы повысить упругости кожи рекомендуется принимать контрастный душ, делать массаж жёсткими мочалками и использовать увлажняющие средства.
Кроме того, в профилактику растяжек входит:
- контроль питания. Важно употреблять продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и клетчаткой, такие как рыба, орехи, фрукты и овощи;
- пить достаточно воды — не менее восьми стаканов в день, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи;
- физическая активность: она способствует поддержанию тонуса кожи и мышц;
- приём витаминов, таких как A, D, E, C и коллаген. Они укрепляют кожу и повышают её эластичность.
«Своевременное обращение к врачу и правильный подход помогут сделать растяжки менее заметными и вернуть коже привлекательный внешний вид», — рассказала врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.
Фото: istockphoto / Ridofranz
Если растяжки уже сформировались, существует ряд методов, направленных на уменьшение их видимости:
- Лазерная шлифовка. В процессе этой процедуры лазер удаляет верхний слой кожи, делая растяжки менее заметными.
- Химический пилинг. Здесь используются химические вещества для отшелушивания мёртвых клеток кожи, что также снижает видимость растяжек.
- Микродермабразия. Этот метод предполагает использование микрокристаллов для удаления верхнего слоя кожи, стимулируя при этом выработку коллагена и эластина.
- Кремы и гели. Существуют специальные кремы и гели, содержащие компоненты, которые способствуют регенерации кожи и делают растяжки менее заметными.
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Дайана Хусинова