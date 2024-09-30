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Подмосковные врачи спасли истекающую кровью женщину с гигантской миомой

30 сентября 2024, 13:20
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки спасли врачи Видновского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в тяжёлом состоянии. Она рассказал, что в течение трёх дней терпела боли в животе. Диагностика показала, что всё это время у пациентки было внутреннее кровотечение, из-за которого развилась тяжёлая анемия, уровень гемоглобина составлял меньше четверти от нормы. Кровотечение вызвала миома матки. Из-за сложного состояния пациентки ей потребовалась подготовка к операции по удалению новообразования в отделении реанимации», — говорится в сообщении.
В ходе операции хирурги удалили у женщина десятисантиметровую миому, общий вес опухоли составил 500 граммов.



«Это была технически сложная операция, о прошла успешно. Мы смогли сохранить гормональную функцию у женщины. Кровопотеря была восполнена за счет возвращения пациентке собственной крови после очистки на специальном аппарате», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.
После операции женщина продолжила лечение в стационаре, после стабилизации состояния её выписали домой.

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#здравоохранение
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#минздрав мо
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#перинатальные центры
Здоровье в подмосковных парках в этом году проверили порядка 11 тыс. человек
30 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» прошли около 11,3 тыс. жителей Московской области. Акцию стартовала в начале июня и завершилась в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Формат пользовался высоким спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за минувшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа. 28 и 29 сентября выездные бригады врачей работали в 23 городских округах», – сообщил министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проходит в регионе по выходным с начала лета. В прошлом году её участниками стали более 8,7 тыс. человек.

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#здравоохранение
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#диспансеризация
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Специалисты МОДКТОБ провели операцию по исправлению врожденной косолапости у ребенка
30 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил трёхлетний мальчик с врождённой косолапостью. Он был под наблюдением специалистов поликлиники с самого рождения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пациенту провели полное гипсование по методу Понсетти, но из-за сопутствующих врождённых патологий случился рецидив, поэтому мальчику потребовалась операция.

«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах стопы. Причиной рецидива была сопутствующая неврологическая патология, значительно осложнившая течение заболевания», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Юного пациента выписали домой для амбулаторного наблюдения и длительной реабилитации. Затем специалисты проведут следующий этап хирургического лечения на прооперированной стопе и приступят к лечению второй стопы.

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#минздрав мо
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«Что берет в шприц?»: Врач прокомментировал случай заражения ботулизмом после инъекции ботокса
Врач Савиных о ботулизме после косметолога: в шприце могло быть непроверенное средство
30 сентября 2024, 11:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает.
«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата», — говорится в сообщении медицинского ведомства.

Косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, заместитель главного врача клиники омоложения Левона Чахояна Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» сообщила, что нужно разбираться, после чего конкретно возникло заболевание, потому что в любом медицинском учреждение все препараты должны быть сертифицированы, что дает гарантию безопасности пациентам.

«Все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, это обеспечивает безопасность пациентам. Другое дело, когда врач берет в шприц какое-то несертифицированное медицинское изделие — здесь большой вопрос», — сказала косметолог.

Она добавила, что гарантию безопасности препарата должен давать доктор, если процедура проводится в клинике, имеющей медицинскую лицензию.

«И продавец дает гарантию. Мы покупаем препараты у официальных дистрибьюторов. Препараты должны проходить все проверки, они должны иметь регистрационное удостоверение», — отметила врач.

По ее словам, нужно обращаться только в клиники, которые имеют медицинскую лицензию, а если есть сомнения, то, не стесняясь, просить у врача все необходимые документы.

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Врач-неонатолог Шакая рассказала об ошибке молодых матерей
30 сентября 2024, 10:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Рождение ребёнка — одно из самых радостных событий в жизни женщины. Каждая мама стремится обеспечить своему малышу счастливое и здоровое детство, но иногда даже опытные мамы не замечают сигналов, которые подаёт им их ребёнок, рассказывает руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ, врач неонатолог Марика Шакая.
«В последние годы врачи и специалисты по грудному вскармливанию настаивают на том, что ребенка до года нужно кормить не по расписанию, а по требованию, но редкая мама хорошо представляет, что это действительно значит. Они не замечают первый признаков того, что малыша уже пора покормить, а дают ему грудь чуть запаздывая, когда малыш уже сучит ножками и плачет. Когда ребенок уже так серьезно раздосадован, кормление может пойти не по плану, а молодая мама будет расстраиваться, что ребенок плохо берет грудь и капризничает», — считает Шакая.
Врач рекомендует начинать кормить малыша сразу после того, как он начинает шевелить ручками и поворачивать голову в поисках материнской груди. Если мама замечает, что ребёнок проявляет беспокойство без видимой причины, возможно, она опоздала с кормлением и должна поторопиться.

Также Марика Шакая предупреждает молодых матерей о том, что единственный признак правильного и качественного кормления — это набор веса у ребёнка. Не стоит беспокоиться, если младенец первых месяцев жизни просит грудь каждый час, так как материнская грудь для него — это не только источник питания, но и способ общения с матерью.

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Научный сотрудник МОНИИАГ Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах
30 сентября 2024, 10:24

Фото: istockphoto / Motortion

С каждым годом всё больше семейных пар рассматривают возможность партнёрских родов. Беременные женщины хотят ощущать поддержку близкого человека в этот особенный и непростой период многие мужчины хотят присутствовать при рождении своего ребёнка. Однако некоторые мужчины предпочитают остаться в стороне. Почему так происходит и нужно ли уговаривать мужа «помогать» жене при родах, рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.
«Вокруг партнерских родов существует много мифов и опасений, особенно у сильной половины человечества. Многие мужчины отказываются от участия в них не потому, что опасаются увидеть что-то пугающее, а потому что искренне хотят помочь своей супруге, но боятся не справиться, потому не знают, что от них потребуются. Главная, а быть может и единственная задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — рассказала Игнатьева.
Она отмечает, что мужчина не должен «помогать» врачам своим присутствием, его роль заключается в том, чтобы просто быть рядом и не мешать работе медицинского персонала.

Мария Игнатьева подчёркивает, что желание должно быть взаимным, осознанным и добровольным, только тогда совместное рождение ребёнка укрепит супружеские отношения. Если муж не хочет присутствовать на родах, его решение следует уважать, а вместо него на родах может присутствовать другой член семьи, например мама или сестра, которые окажут необходимую моральную поддержку.

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#мужчины
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Люберецкий врач Шведчикова рассказала, какие прививки можно сочетать
27 сентября 2024, 22:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова назвала вакцинацию самым действенным способом оградить себя от болезней. Они также рассказали, какие прививки можно сочетать, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В поликлиниках и стационарах Люберецкой областной больницы можно сделать прививки от гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекций. При этом прививку от пневмококковой инфекции можно сочетать с вакцинами от гриппа или от COVID-19. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путём», – сказала Шведчикова.
Она добавила, что в основном люди становится восприимчивы к ним в осенне-зимний сезон. Поэтому сделать прививку надо сейчас, чтобы иммунитет успел сформироваться

Грипп, пневмококковую и коронавирусную инфекции объединяет то, что осложнения от этих заболеваний могут серьёзно навредить здоровью, вплоть до смертельного исхода. Наиболее уязвимы люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Им в первую очередь нужно сделать прививки.

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#подмосковье
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Рузский кардиолог Жумаева рассказала, как распознать сердечно-сосудистые заболевания
27 сентября 2024, 21:59

Фото: пресс-служба администрации Рузского г. о.

Сердечно-сосудистые заболевания могут значительно ухудшить здоровье человека, а в особо тяжёлых случаях даже привести к смерти. Об этом предупредила кардиолог Рузской больницы Умида Жумаева. Она рассказала, как предотвратить подобные болезни.
К заболеваниям сердца и сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмия и некоторые другие. При этом аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, может быть как неопасной, так и угрожающей жизни.
«Многие не замечают её, но некоторые виды аритмии могут привести к образованию тромбов и инсульту. На ранних стадиях большинство сердечно-сосудистых заболеваний протекает бессимптомно. Поэтому особенно важны, регулярные медосмотры и мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы», – отметила Жумаева, слова которой привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Врач посоветовала обращаться к врачу минимум раз в год для проведения необходимых обследований. В их числе – анализы крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. Врач также порекомендовала обращать внимание на боль в груди, одышку, необъяснимую усталость и другие изменения в организме.

Помимо этого, кардиолог подчеркнула важность здорового образа жизни. Прежде всего это правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

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#подмосковье
#московская область
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Врач-дерматовенеролог Кулигина рассказала, как улучшить состояние кожи
27 сентября 2024, 16:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Существует множество методов для достижения красивой и здоровой кожи, включая традиционные и инновационные подходы, адаптированные под индивидуальные особенности кожи и её потребности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы достичь желаемых результатов, необходимо разработать оптимальный комплекс ухода, включающий следующие процедуры:

  • пилинг — действенная процедура, удаляющая мёртвые клетки и улучшающая текстуру и цвет лица. Может быть химическим (с использованием кислот) или механическим (скраб или аппарат);
  • массаж лица улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и питательными веществами, стимулирует лимфоотток и придаёт лицу свежесть;
  • увлажняющие маски поддерживают гидратацию кожи, содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и витамины, питают и восстанавливают кожу;
  • процедуры с использованием ретинола активизируют обновление клеток и уменьшают морщины;
  • профессиональные процедуры, такие как лазерная терапия и микродермабразия, помогают бороться с пигментацией и акне.
«Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, а также консультироваться с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом перед началом любых манипуляций. Сочетание правильного ухода, здорового питания и образа жизни поможет значительно улучшить состояние кожи», — сообщает заведующий Клинским филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина.

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Психиатр Баклушев развеял миф об опасности просмотров коротких видео в интернете
27 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/fizkes

Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал о том, как просмотр коротких роликов в интернете влияет на психику человека.
По его словам, тысячи роликов и рилс в интернете не могут перегрузить мозг.

«Начнем с того, что перегрузка мозга — это разговорное понятие и перегрузить его практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо», — пояснил Баклушев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основной проблемой просмотра коротких роликов в интернете психиатр назвал то, что человек тратит свою жизнь на это

По его словам, человеческий мозг имеет довольно большой потенциал работы и перегрузить его информацией невозможно. Он устроен так, что не пропускает в себя что попало. Таким образом, эти ролики практически не запоминаются. То есть работает некая фильтрация, которая убирает все лишнее.

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