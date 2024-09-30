Подмосковные врачи спасли истекающую кровью женщину с гигантской миомой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки спасли врачи Видновского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в тяжёлом состоянии. Она рассказал, что в течение трёх дней терпела боли в животе. Диагностика показала, что всё это время у пациентки было внутреннее кровотечение, из-за которого развилась тяжёлая анемия, уровень гемоглобина составлял меньше четверти от нормы. Кровотечение вызвала миома матки. Из-за сложного состояния пациентки ей потребовалась подготовка к операции по удалению новообразования в отделении реанимации», — говорится в сообщении.В ходе операции хирурги удалили у женщина десятисантиметровую миому, общий вес опухоли составил 500 граммов.
«Это была технически сложная операция, о прошла успешно. Мы смогли сохранить гормональную функцию у женщины. Кровопотеря была восполнена за счет возвращения пациентке собственной крови после очистки на специальном аппарате», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.После операции женщина продолжила лечение в стационаре, после стабилизации состояния её выписали домой.
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